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Яна Поплавская в ярости: Ревва десятилетиями жил без российского паспорта?

0:58
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Актриса Яна Поплавская жёстко прокомментировала новость о получении Александром Реввой российского паспорта.

Яна Поплавская
Фото: youtube.com by канал ЭМПАТИЯ МАНУЧИ, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Яна Поплавская

В Telegram-канале она задалась острыми вопросами: "Он всё это время не был гражданином? Кто решил выдать паспорт сейчас — друзья в правительстве?".

Ревва, создавший культовый образ Артура Пирожкова, родился в Донецке и перебрался в Москву ещё в 1999 году. Однако после начала СВО шоумен уехал в Испанию, где попытка построить карьеру провалилась.

Вернувшись в конце 2023-го, он столкнулся с жёстким бойкотом: телеканалы вырезали его из эфиров, включая престижную "Песню года".

Поплавская подчеркнула: решение о гражданстве выглядит двусмысленно, особенно на фоне молчания Реввы о политике. Критическим мнением об этой ситуации поделился и глава ФПБК Виталий Бородин.

Уточнения

Я́на Евге́ньевна Попла́вская (род. 28 июня 1967, Москва) — советская и российская актриса театра и кино, теле- и радиоведущая, театральный педагог. 

Алекса́ндр Влади́мирович Ре́вва (укр. Олександр Володимирович Ревва, род. 10 сентября 1974, Донецк), также известный как Арту́р Пирожко́в, — российский актёр кино, озвучивания и дубляжа, продюсер, комик, шоумен, телеведущий, певец. 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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