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Предсмертные мгновения: Татьяна Лазарева* едва успела спасти себя и дочь от огня, но лишилась автомобиля

Шоу-бизнес

Татьяна Лазарева* (внесена Минюстом в список иноагентов; внесена в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторинга) рассказала в личном блоге о шокирующем происшествии, которое случилось неделю назад.

Огонь
Фото: commons.wikimedia.org by sushan116, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Огонь

Телеведущая стала свидетельницей того, как её собственный автомобиль превратился в пепел. Всё произошло за считанные секунды. Если бы Лазарева* помедлила, с ней самой и с её младшей дочерью, которая тоже была в салоне, произошло бы непоправимое несчастье.

Всё случилось, когда Лазарева* ехала с младшей дочерью в аэропорт. По словам Лазаревой*, машина внезапно перестала реагировать на газ и вскоре из-под капота повалил дым. Поспешно выйдя из салона и отойдя на безопасное расстояние, они увидели, как их автомобиль превратился в пылающий комок.

Прибывшие на место происшествия полицейские констатировали, что от машины практически ничего не осталось. Лазарева* призналась, что пережила сильный стресс.

Уточнения

Татья́на Ю́рьевна Ла́зарева (род. 21 июля 1966, Новосибирск) — российская актриса телевидения и дубляжа, телеведущая, певица, ютубер, общественный деятель.

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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