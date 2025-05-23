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Рок-н-ролл в образе Юлии Савичевой: что стоит за её неожиданным перевоплощением на премии?

1:09
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Юлия Савичева стала главной темой обсуждений после выхода на красную дорожку премии телеканала RU TV.

Юлия Савичева
Фото: commons.wikimedia.org by Юлия Савичева, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Юлия Савичева

38-летняя певица выбрала неожиданный образ: кожаная куртка-косуха с шипами, белая рубашка, гольфы, массивные ботинки и дерзкий ирокез. Макияж в стиле smoky eyes и кожаный галстук завершили бунтарский лук, далёкий от её привычного имиджа.

Фанаты активно комментировали фото в Instagram* (соцсеть запрещена в РФ). Одни сравнили Савичеву с Глюкозой: "За Глюкозой следом?". Другие выразили недоумение: "Боже, что она с собой сделала? Кризис нагрянул?". Нашлись и те, кто поддержал эксперимент: "Мама рока вернулась!", "Не ожидала, но круто!".

Савичева, известная хитам вроде "Высоко" и "Если в сердце живёт любовь", пока не прокомментировала реакцию. Однако её образ уже называют попыткой перезагрузки — то ли творческой, то ли личной.

*Instagram принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской организацией.

Уточнения

Ю́лия Станисла́вовна Са́вичева (род. 14 февраля 1987, Курган) — российская певица и актриса. Финалистка телепроекта «Фабрика звёзд 2», участница конкурса «Евровидение-2004».

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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