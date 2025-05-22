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Елизавета Базыкина раскрыла тайну личной жизни: моё сердце несвободно

0:58
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Елизавета Базыкина, звезда сериалов "Надвое" и "Комбинация", на премьере проекта "Фишер. Затмение" в московском кинотеатре "Художественный" впервые прокомментировала личную жизнь.

Елизавета Базыкина
Фото: youtube.com by канал "Осторожно, Собчак", https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Елизавета Базыкина

На вопрос журналистов The Voice о наличии ухажёров 25-летняя актриса ответила: "У меня есть молодой человек. Моё сердце несвободно".

Ранее поклонники приписывали Базыкиной роман с коллегой Львом Зулькарнаевым, с которым они вместе снимались. Однако сам актёр опроверг слухи: "Мы просто дружим. Она дружит, да".

Елизавета, известная ролью Татьяны Ивановой в "Комбинации", предпочитает не афишировать отношения, сосредоточившись на карьере.

В декабре прошлого года Елизавета Базыкина также отвечала на слухи о романе с женатым актёром Иваном Янковским, вместе с которым играла в сериале "Слово пацана. Кровь на асфальте".

Уточнения

Елизавета Сергеевна Базыкина (род. 30 апреля 2000, Сызрань, Самарская область) — российская актриса театра и кино. 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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