Слёзы и кошмар: Наталья Подольская раскрыла правду о своей второй беременности — вот почему врачи настаивали на аборте

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Для Натальи Подольской вторая беременность стала не столько периодом счастливого ожидания, сколько сильнейшей тревоги и переживаний. Это произошло по вине врачей, которые понапрасну напугали Наталью. Они заподозрили, что она больна токсоплазмозом, и стали настаивать на необходимости сделать аборт, если их предположения подтвердятся. Об этом певица рассказала в шоу "Ваша Наташа".

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Наталья Подольская

По словам Натальи, в больнице, куда она обратилась, ей пришлось столкнуться с бесчувственным отношением. С ней разговаривали очень грубо и жёстко, не соблюдая даже элементарной вежливости. Певица призналась, что провела пять дней в состоянии сильнейшего стресса и отчаяния.

К счастью, повторные анализы не подтвердили первоначальный диагноз, однако пережитый шок сказался на здоровье Натальи: она родила раньше срока. Несмотря на это, малыш родился здоровым.

Уточнения

Ната́лья Ю́рьевна Подо́льская (род 20 мая 1982, Могилёв) — белорусская и российская поп-певица, участница «Фабрики звёзд-5», представлявшая Россию на конкурсе песни «Евровидение-2005».



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