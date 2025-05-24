Неожиданный выбор дочери Волочковой: место для свадебного путешествия удивило всех

Свадьба дочери Анастасии Волочковой прошла настолько шикарно, что все ожидали, что молодожёны устроят себе не менее роскошное свадебное путешествие, однако ожидания общественности не подтвердились. Супруги не поехали за границу. Они предпочли провести своё путешествие домашнем и уютном формате. Сама Анастасия Волочкова поделилась с журналистами подробностями своей новой роли тёщи и рассказала о визите молодых.

Фото: commons.wikimedia.org by Alcinoe, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Камин

"Спустя две недели ребята приехали именно ко мне домой, а не на Мальдивы или в Турцию. Это было путешествие, потому что я ждала этого момента, когда моя дочь поймёт, что главный очаг здесь, это её дом. Этот очаг я создавала для неё. Это её комната, её дом, это то, что мне не придётся делить после моего ухода из жизни. Это всё будет принадлежать ей, ведь она моя единственная дочь", — рассказала Волочкова в беседе с mk.ru.

Этот визит стал возможностью для более близкого общения с зятем, так как на самой свадьбе в суете не удалось поговорить по душам. Анастасия отметила, что Никита произвел на неё очень хорошее впечатление.

Волочкова отметила, что не знакома с родителями Никиты. Балерине не очень приятно говорить на эту тему. Она не стала уточнять, по какой причине знакомство так и не состоялось, но подчеркнула, что ей неважно, какие родители у Никиты, главное — счастье дочери и её любовь к избраннику. Она доверяет Никите, особенно учитывая, что познакомилась с ним в храме. Их обоих объединяет вера.

Уточнения

Анастаси́я Ю́рьевна Волочко́ва (род. 20 января 1976, Ленинград) — российская артистка балета, танцовщица, общественная деятельница, заслуженная артистка РФ (2002), лауреат Международного конкурса имени Сержа Лифаря, обладательница приза «Benois de la Danse» (2002).



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