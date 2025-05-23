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От песни Путана до гимна России: как прошёл день рождения Леры Кудрявцевой

1:00
Шоу-бизнес

Телеведущая Лера Кудрявцева объяснила, с каким размахом прошёл её 54-й день рождения.

Телеведущая Лера Кудрявцева
Фото: Инстаграм Леры Кудрявцевой is licensed under public doman
Телеведущая Лера Кудрявцева

Лера Кудрявцева осталась очень довольна праздником, организованным в честь её дня рождения. Всё происходящее на её торжестве она назвала готовым сценарием для шоу Comedy Club.

"Жаль, что многое не могу рассказать, потому что все люди известные. Но шутки и коры, которые все мочили — это отдельный вид искусства ", — пояснила звезда ТВ.

Кудрявцева попыталась объяснить, насколько масштабным получился её день рождения.

"Днюха началась с песни "Путана" в исполнении Олега, а закончилась утром гимном России", — рассказала Лера.

Гостями на празднике были Николай Басков, Лариса Долина, Александр Ревва, Екатерина Гордон и другие. 

Ранее певец Сергей Лазарев в оригинальной манере поздравил Леру Кудрявцеву с днём рождения.

Уточнения

Серге́й Вячесла́вович Ла́зарев (род. 1 апреля 1983, Москва) — российский певец, актёр театра, кино и телевидения, телеведущий. Бывший участник поп-группы «Smash!!».
 

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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