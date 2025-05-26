Работает, проверено: Мария Погребняк дала советы худеющим женщинам

Блогер Мария Погребняк перечислила правила борьбы с лишним весом.

Фото: Телеграм-канал Марии Погребняк is licensed under public doman Блогер Мария Погребняк

Мария Погребняк рассказала, что худеющим стоит отказаться от перекусов.

"Никогда не позволяйте себе съедать что-то между завтраком и обедом, а потом между обедом и ужином, даже если это просто огурец или морковка. Строго: приём пищи только 3 раза в день", — написала Мария в своём Telegram-канале.

Она объяснила, что при таких правилах организм перестаёт требовать лишние калории — печеньку или чипсы. Она призвала готовить еду осознанно, а не из того, что под рукой.

Завтрак, по её словам, должен состоять из белка и сложных углеводов. Обед включает в себя овощи, мясо и рубу, а ужин лучше составить из клетчатки и минимального количества углеводов.

Она предупредила, что первые дни в таком режиме питания будет тяжело, но спустя неделю голод станет предсказуемым

"Фишка: Нет перекусам = нет срывам. Работает, проверено!" — объяснила Погребняк.

Многодетная мать посоветовала пить чай и кофе без сахара и молока, а воды, по её словам, можно пить в неограниченном количестве.

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