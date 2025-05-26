Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Комфорт в деталях: как правильно оборудовать дачный туалет
Почему в советских столовых еда была дешёвой, но вкусной?
Тайны Вонсана манят: Россия открывает морской путь к самому закрытому курорту мира
На лице всё написано: как глаза и кожа выдают смертельно высокий холестерин
Салон пуст, скидки жирные: Ладу Ауру отдают за копейки — но брать всё равно не хотят
Блюдо для настоящих гурманов: треска по-сицилийски как в лучших ресторанах
Как быстро набрать мышечную массу: секреты, о которых вам еще не рассказали
Драгоценности планеты оказались ближе, чем мы думали: внутри Земли кипит нечто большее, чем магма
Строите дом? Не выбирайте фундамент, пока не узнаете это

Работает, проверено: Мария Погребняк дала советы худеющим женщинам

Шоу-бизнес

Блогер Мария Погребняк перечислила правила борьбы с лишним весом.

Блогер Мария Погребняк
Фото: Телеграм-канал Марии Погребняк is licensed under public doman
Блогер Мария Погребняк

Мария Погребняк рассказала, что худеющим стоит отказаться от перекусов.

"Никогда не позволяйте себе съедать что-то между завтраком и обедом, а потом между обедом и ужином, даже если это просто огурец или морковка. Строго: приём пищи только 3 раза в день", — написала Мария в своём Telegram-канале.

Она объяснила, что при таких правилах организм перестаёт требовать лишние калории — печеньку или чипсы. Она призвала готовить еду осознанно, а не из того, что под рукой.

Завтрак, по её словам, должен состоять из белка и сложных углеводов. Обед включает в себя овощи, мясо и рубу, а ужин лучше составить из клетчатки и минимального количества углеводов.

Она предупредила, что первые дни в таком режиме питания будет тяжело, но спустя неделю голод станет предсказуемым

"Фишка: Нет перекусам = нет срывам. Работает, проверено!" — объяснила Погребняк.

Многодетная мать посоветовала пить чай и кофе без сахара и молока, а воды, по её словам, можно пить в неограниченном количестве.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Мяу — это не просто звук: зачем кошки на самом деле с нами разговаривают
Домашние животные
Мяу — это не просто звук: зачем кошки на самом деле с нами разговаривают Аудио 
Кто там поёт-то вообще? Иосиф Пригожин раскрыл, почему группа ВИА Гра закончила свой путь
Шоу-бизнес
Кто там поёт-то вообще? Иосиф Пригожин раскрыл, почему группа ВИА Гра закончила свой путь Аудио 
Прощай, человечество: природа уже выбрала себе нового правителя, и он живёт под водой
Домашние животные
Прощай, человечество: природа уже выбрала себе нового правителя, и он живёт под водой Аудио 
Популярное
Пингвины вне меню: почему белые медведи никогда их не едят

Белые медведи никогда не едят пингвинов. Не потому что не хотят — просто они живут на разных концах планеты. Всё дело в географии.

Пингвины вне меню: почему белые медведи никогда их не едят
Три цвета, из-за которых ваша квартира выглядит дёшево — и кажется меньше
Три цвета, из-за которых ваша квартира выглядит дёшево — и кажется меньше
Андрей Разин возрождает Ласковый май с новым вокалистом: кто заменит скончавшегося Шатунова?
Кто там поёт-то вообще? Иосиф Пригожин раскрыл, почему группа ВИА Гра закончила свой путь
Поставки F-16 на вооружение ВСУ идут полным ходом, а результата нет Любовь Степушова Вечный рейтинг и временное терпение: как Зеленский лидирует в опросах, но теряет страну Дмитрий Плотников Как быстро пройти досмотры у Крымского моста в 2025 году и пережить пробку Олег Володин
Мяу — это не просто звук: зачем кошки на самом деле с нами разговаривают
Вы всё ещё вешаете картины? Вот как оформить стены без рамок и банальностей
Метод Сакумы популярен среди моделей для похудения: уделяйте всего 5 минут в день
Метод Сакумы популярен среди моделей для похудения: уделяйте всего 5 минут в день
Последние материалы
Комфорт в деталях: как правильно оборудовать дачный туалет
Почему в советских столовых еда была дешёвой, но вкусной?
Тайны Вонсана манят: Россия открывает морской путь к самому закрытому курорту мира
На лице всё написано: как глаза и кожа выдают смертельно высокий холестерин
Салон пуст, скидки жирные: Ладу Ауру отдают за копейки — но брать всё равно не хотят
Блюдо для настоящих гурманов: треска по-сицилийски как в лучших ресторанах
Как быстро набрать мышечную массу: секреты, о которых вам еще не рассказали
Драгоценности планеты оказались ближе, чем мы думали: внутри Земли кипит нечто большее, чем магма
Строите дом? Не выбирайте фундамент, пока не узнаете это
Работает, проверено: Мария Погребняк дала советы худеющим женщинам
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.