Психанула: Ксения Бородина собственноручно отстригла себе каре

0:52 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеведущая Ксения Бородина показала себя в новом имидже.

Фото: ВК-аккаунт Ксении Бородиной is licensed under public doman Телеведущая Ксения Бородина

Ксения Бородина опубликовала в социальных сетях видео, на котором она без сожаления отрезает себе волосы, заплетённые в косички.

После этого звезда "Дома-2" предстаёт с дерзким каре в сером мужском костюме. Знаменитость уверенно позирует в новом образе.

"Психанула", — объяснила звезда ТВ под кадрами.

Бородина сильно изменилась после новой причёски, её с трудом узнали поклонники.

Ранее Ксения Бородина нашла в Турции актёра, исполнившего роль султана Сулеймана в сериале "Великолепный век". Она устроила с артистом фотосессию. Под постом дал о себе знать жених Ксении Николай Сердюков, который приревновал невесту к звезде турецких сериалов.

Уточнения

Ксе́ния Ки́мовна Бородина́ (урожд. — Амо́ева, во втором браке — Ома́рова; род. 8 марта 1983, Москва) — российская телеведущая, актриса и диджей.



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