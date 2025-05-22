Невыносимый арест: Лерчек плачет из-за невозможности выполнять материнские обязанности

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Суд продлил домашний арест блогеров Валерии Чекалиной (Лерчек) и Артёма Чекалина до 26 июня 2025 года.

Фото: youtube.com by канал FAMETIME, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Лерчек

Как сообщает РЕН ТВ, расследование их дела о незаконных финансовых операциях не укладывается в установленные сроки. По версии следствия, экс-супруги и их бизнес-партнёр Роман Вишняк перевели через банк в Дубае 250 млн рублей для оплаты фитнес-марафонов компании "Би Фит".

Во время заседания Лерчек не сдержала слёз, заявив, что арест мешает ей выполнять материнские обязанности.

"Мы не можем даже пользоваться интернетом или связью с октября 2024-го. Это невыносимо", — прокомментировала она ранее.

Следователи настаивают: Артём Чекалин — ключевая фигура в схеме, а затягивание процесса связано с международным характером переводов.

Уточнения

Вале́рия Вале́рьевна Чека́лина (при рождении Феопентова; род. 6 октября 1992, Тольятти, Самарская область), также известная как Ле́рчек, — российский блогер и телеведущая.



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