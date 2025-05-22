Поверить не могу: Сергей Лазарев посетил выпускной дочери в детском саду

Певец Сергей Лазарев прервал гастроли, чтобы посетить выпускной дочери Анны в детском саду.

Фото: Инстаграм Сергея Лазарева is licensed under public doman Певец Сергей Лазарев

Сергей Лазарев опубликовал в социальных сетях фото, на котором он запечатлён со своей шестилетней дочкой Аней на фоне интерьера детского сада.

"У Анюты Первый выпускной! В детском саду! Как быстро бежит время! Поверить не могу", — написал под снимком певец.

Артист объяснил, что в сентябре его дочка уже пойдёт учиться в первый класс.

"Анюта, доченька, горжусь тобой и очень люблю! Посмотрел праздник, зарядился эмоциями и помчал в Тулу к себе на концерт", — рассказал Сергей.

Ранее Сергей Лазарев вспомнил о своём опыте участия в международном музыкальном конкурсе "Евровидение". Он дал оценку музыкальному соревнованию.

Уточнения

Серге́й Вячесла́вович Ла́зарев (род. 1 апреля 1983, Москва) — российский певец, актёр театра, кино и телевидения, телеведущий. Бывший участник поп-группы «Smash!!».



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