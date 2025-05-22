Певец Сергей Лазарев прервал гастроли, чтобы посетить выпускной дочери Анны в детском саду.
Сергей Лазарев опубликовал в социальных сетях фото, на котором он запечатлён со своей шестилетней дочкой Аней на фоне интерьера детского сада.
"У Анюты Первый выпускной! В детском саду! Как быстро бежит время! Поверить не могу", — написал под снимком певец.
Артист объяснил, что в сентябре его дочка уже пойдёт учиться в первый класс.
"Анюта, доченька, горжусь тобой и очень люблю! Посмотрел праздник, зарядился эмоциями и помчал в Тулу к себе на концерт", — рассказал Сергей.
Ранее Сергей Лазарев вспомнил о своём опыте участия в международном музыкальном конкурсе "Евровидение". Он дал оценку музыкальному соревнованию.
Серге́й Вячесла́вович Ла́зарев (род. 1 апреля 1983, Москва) — российский певец, актёр театра, кино и телевидения, телеведущий. Бывший участник поп-группы «Smash!!».
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Три страны производят больше половины всей говядины в мире. Но за этими цифрами скрываются неожиданные лидеры, жертвы природы и растущий голод на мясо.