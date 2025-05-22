Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Миф: в СССР все ели натуральную и полезную еду
Не пестициды, а лимон! Этот способ прогонит муравьев и защитит ваш сад
Что происходит на реке в Хиросиме каждый август — и почему это трогает до слёз
Подростки весят 150+ кг: почему детское ожирение стало неуправляемым и что с этим делать
Потребительский экстремизм как угроза: что делать и как фиксировать злоупотребления
Александр Гудков между двух берегов: любовь к Латвии и вонючая ностальгия по России
Как оживить скучную жизнь вашего питомца: эти 10 привычек сделают вашу собаку счастливой
Дима Билан высказался об участии певца Шамана в Интервидении
Спасение экономики или бизнес-игра? Почему Чехия отказывается от евро

Швейцарская поклонница Димаша выпустила книгу о Казахстане: его музыка изменила мою жизнь

0:58
Шоу-бизнес

Швейцарская поклонница Димаша Кудайбергена Эстер Ульман представила книгу "Димаш и Казахстан: как они изменили мою жизнь".

Димаш Кудайберген
Фото: commons.wikimedia.org by Onur, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Димаш Кудайберген

Издание, выпущенное на двух языках, рассказывает о духовном путешествии автора, вдохновлённом творчеством казахстанского артиста.

"Музыка не знает границ. Благодаря Димашу я открыла для себя Казахстан и обрела новый смысл", — признается Ульман.

Впервые она приехала в Алматы в 2022 году на концерт певца, после чего начала изучать традиции страны: участвовала в национальных праздниках, знакомилась с гостеприимством местных жителей и путешествовала по регионам.

Книга объединила личные дневники Эстер, размышления о силе искусства и яркие впечатления от культуры Казахстана. Презентация издания состоится 25 мая в Национальной библиотеке Алматы. 

Уточнения

Динмухамме́д (Дима́ш) Кана́тович Кудайберге́н (каз. Дінмұхаммед (Димаш) Қанатұлы Құдайберген; род. 24 мая 1994, Актюбинск) — казахский певец, композитор и мультиинструменталист.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Съел один — страдает весь самолёт: бортпроводники просят не брать эти продукты
Еда и рецепты
Съел один — страдает весь самолёт: бортпроводники просят не брать эти продукты Аудио 
В пещере нашли акулу-каннибала: и это не начало хоррора, а новость из Кентукки
Домашние животные
В пещере нашли акулу-каннибала: и это не начало хоррора, а новость из Кентукки Аудио 
Забудьте про заморозку: лучший способ сохранить укроп надолго
Еда и рецепты
Забудьте про заморозку: лучший способ сохранить укроп надолго Аудио 
Популярное
Эти три страны кормят планету говядиной — кто действительно снабжает мир мясом

Три страны производят больше половины всей говядины в мире. Но за этими цифрами скрываются неожиданные лидеры, жертвы природы и растущий голод на мясо.

Эти три страны кормят планету говядиной — кто действительно снабжает мир мясом
В пещере нашли акулу-каннибала: и это не начало хоррора, а новость из Кентукки
В пещере нашли акулу-каннибала: и это не начало хоррора, а новость из Кентукки
Жительнице Краснодара удалось одержать победу в суде над Киркоровым
Туристы прячутся по отелям от местных жителей: что известно о массовых акциях протеста в Испании
Генетический код гения: какие тайны скрывает ДНК Леонардо да Винчи Игорь Буккер Паника ВСУ на фронте: как события в Днепропетровской области меняют правила игры? Дмитрий Плотников СССР юридически жив. Как РФ могла бы этим воспользоваться в 2025 году Олег Володин
Машины, которые не стоит брать с рук в 2025 — вы влетите на ремонт
Дачники переходят на коробки: почему старые грядки уходят в прошлое
Съел один — страдает весь самолёт: бортпроводники просят не брать эти продукты
Съел один — страдает весь самолёт: бортпроводники просят не брать эти продукты
Последние материалы
Миф: в СССР все ели натуральную и полезную еду
Не пестициды, а лимон! Этот способ прогонит муравьев и защитит ваш сад
Что происходит на реке в Хиросиме каждый август — и почему это трогает до слёз
Подростки весят 150+ кг: почему детское ожирение стало неуправляемым и что с этим делать
Потребительский экстремизм как угроза: что делать и как фиксировать злоупотребления
Александр Гудков между двух берегов: любовь к Латвии и вонючая ностальгия по России
Как оживить скучную жизнь вашего питомца: эти 10 привычек сделают вашу собаку счастливой
Швейцарская поклонница Димаша выпустила книгу о Казахстане: его музыка изменила мою жизнь
Дима Билан высказался об участии певца Шамана в Интервидении
Спасение экономики или бизнес-игра? Почему Чехия отказывается от евро
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.