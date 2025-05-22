Швейцарская поклонница Димаша выпустила книгу о Казахстане: его музыка изменила мою жизнь

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Швейцарская поклонница Димаша Кудайбергена Эстер Ульман представила книгу "Димаш и Казахстан: как они изменили мою жизнь".

Фото: commons.wikimedia.org by Onur, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Димаш Кудайберген

Издание, выпущенное на двух языках, рассказывает о духовном путешествии автора, вдохновлённом творчеством казахстанского артиста.

"Музыка не знает границ. Благодаря Димашу я открыла для себя Казахстан и обрела новый смысл", — признается Ульман.

Впервые она приехала в Алматы в 2022 году на концерт певца, после чего начала изучать традиции страны: участвовала в национальных праздниках, знакомилась с гостеприимством местных жителей и путешествовала по регионам.

Книга объединила личные дневники Эстер, размышления о силе искусства и яркие впечатления от культуры Казахстана. Презентация издания состоится 25 мая в Национальной библиотеке Алматы.

Уточнения

Динмухамме́д (Дима́ш) Кана́тович Кудайберге́н (каз. Дінмұхаммед (Димаш) Қанатұлы Құдайберген; род. 24 мая 1994, Актюбинск) — казахский певец, композитор и мультиинструменталист.



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