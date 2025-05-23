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Джереми Кларксон объявил паузу в съёмках Фермы Кларксона: будущее шоу под вопросом

1:05
Шоу-бизнес » Зарубежный

Джереми Кларксон, бывший ведущий "Top Gear" и автор нашумевшего документального сериала "Ферма Кларксона", объявил о перерыве в съёмках.

Джереми Кларксон
Фото: flickr.com by Ed Perchick, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Джереми Кларксон

В интервью The Times он признался, что команда "истощена" пятилетней работой без остановки: "Съёмки шли 2-3 дня в неделю, каждый месяц. Все заслужили отдых".

Проект, стартовавший в 2021 году, рассказывает о превращении Кларксона из автожурналиста в фермера. Его хозяйство Diddly Squat в Оксфордшире стало символом борьбы с бюрократией и природой, собрав миллионы зрителей на Prime Video.

Четвёртый сезон, премьера которого начнется 23 мая, покажет новую главу — запуск паба The Farmer's Dog. Эпизоды выйдут тремя порциями: 23 и 30 мая, а завершающие — 6 июня.

Несмотря на уже начатые съёмки пятого сезона, Кларксон не уверен в продолжении: "Шестой будет только если найдём по-настоящему яркую историю".

Уточнения

Дже́реми Чарльз Ро́берт Кларксон (англ. Jeremy Charles Robert Clarkson, род. 11 апреля 1960 года, Донкастер, Йоркшир, Великобритания) — английский телеведущий, журналист, специализирующийся на автомобильной тематике, фермер.

«Ферма Кларксона» (англ  Clarkson's Farm) — британский документальный сериал о Джереми Кларксоне и его ферме, расположенной в Котсуолд-Хилс. 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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