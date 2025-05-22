Ушёл пятый участник ABBA: звукорежиссёр Майкл Третов скончался в возрасте 80 лет

Шведская группа ABBA потеряла ключевого участника своей команды — звукорежиссера Майкла Б. Третова, скончавшегося в возрасте 80 лет.
На официальной странице коллектива в Instagram появилось трогательное прощание: "Ты никогда не будешь забыт".
Третов работал с ABBA с 1970-х, участвуя в создании хитов "Ring-Ring", "Waterloo" и "Super Trouper". Его инновационный подход к микшированию, включая "стену звука", помог сформировать уникальное звучание группы.
Агнета Фельтскуг и Бьорн Ульвеус в своих прощальных постах подчеркнули, что без его таланта и преданности мировая слава ABBA могла бы остаться мечтой.
"Твоя строгость в студии и умение находить идеальный баланс вдохновляли нас", — написал Ульвеус.
Смерть Третова стала ударом для музыкантов, недавно получивших королевские награды Швеции за вклад в культуру. Агнета вспомнила их последнюю встречу: "Ты смеялся, несмотря на болезнь. Мы сохраним это в памяти".
Звукорежиссёр, которого называли "пятым участником" ABBA, оставил после себя жену Малин Херцман и сына Расмуса.
ABBA (рус. — «А́ББА») — шведская поп-группа, созданная в 1972 году, названная по первым буквам имён исполнителей: Агнета Фельтског, Бьорн Ульвеус, Бенни Андерссон, Анни-Фрид Лингстад.
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