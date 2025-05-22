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Шнуров отстоял концерт: как группа Ленинград обошла запрет на ненормативную лексику

1:01
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Концерты группы "Ленинград" в Новосибирске, запланированные на 29-31 мая, едва не сорвались из-за требований активистов запретить ненормативную лексику.

Сергей Шнуров
Фото: commons.wikimedia by Honza Groh (Jagro), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Сергей Шнуров

Однако Сергей Шнуров нашёл легальный путь: организаторы ввели возрастное ограничение 18+ и подписали с площадкой договор, где артисты лично отвечают за нарушения. Сам Шнуров гарантировал соблюдение закона, но с оговоркой: "Взрослые слушают взрослые песни. Зачем запрещать то, что законно и приносит радость?".

По данным atas.info, за каждое нецензурное слово на сцене штраф составит 1000 рублей. Шнуров готов платить: "Это цена за искренность".

Поклонники называют подход разумным: билеты продаются с пометкой 18+, а зрители предупреждены о содержании. Противники же настаивают: мат разрушает моральные устои, даже если аудитория совершеннолетняя.

Уточнения

Серге́й Влади́мирович Шну́ров (род. 13 апреля 1973, Ленинград, СССР), также известный под псевдонимом Шнур, — российский певец, композитор, поэт, автор-исполнитель, рок-музыкант, телеведущий, шоумен, медиаменеджер, художник, общественный деятель, актёр кино, телевидения, озвучивания и дубляжа.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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