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Даже обидно: Лена Ленина рассказала о своём опыте общения с Депардье

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Шоу-бизнес

Светская львица Лена Ленина поведала, как строилось её общение с французским актёром Жераром Депардье.

Светская львица Лена Ленина и актёр Жерар Депардье
Фото: Инстаграм Лены Лениной is licensed under public doman
Светская львица Лена Ленина и актёр Жерар Депардье

Лена Ленина опубликовала в социальных сетях фото в компании звезды французского кинематографа Жерара Депардье. Вспомнила она об актёре на фоне сексуализированного скандала, когда 15 женщин обвинили Депардье в приставаниях.

Сама Ленина таким внимание со стороны Жерара похвастаться не может.

"Даже обидно!" — посетовала Лена.

Блогер поведала, что была знакома с Депардье в то время, когда она сама была свежа "как роза".

"Он провёл достаточно времени, чтобы схватить, куда угодно, но так ни разу и не домогнулся!" — высказалась светская львица.

Ленина предположила, что — либо с ней что-то не так, либо Жерара выставляют в прессе маньяком несправедливо.

Уточнения

Жера́р Ксавье́ Марсе́ль Депардьё или Депардье́ (фр. Gérard Xavier Marcel Depardieu; МФА ; род. 27 декабря 1948, Шатору, Эндр, Франция) — французский актёр.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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