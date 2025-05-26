Набравшая в весе Ольга Бузова показала, что она ест на ужин

0:45 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Поющая ведущая Ольга Бузова похвасталась своим здоровым ужином.

Фото: Телеграм-канал Ольги Бузовой is licensed under public doman Певица Ольга Бузова

Ольга Бузова в последнее время прибавила в весе. Звезда "Дома-2" потеряла свою худобу, на что ей непрерывно указывают хейтеры. Сама знаменитость довольна своим внешним видом.

Она активно занимается спортом.

"Съёмки, жара, но спорт никто не отменял", — написала Ольга под фото с теннисной ракеткой.

Не скрывает знаменитость, которая находится сейчас в республике Доминикана, и свой рацион. Она налегает на рыбу, клетчатку и молочные продукты.

"На ужин, он же обед, после спорта были рыба и овощи", — написала звезда телестройки.

Уточнения

О́льга И́горевна Бу́зова (в период брака Тара́сова; род. 20 января 1986, Ленинград, РСФСР, СССР) — российская певица, телеведущая, актриса театра и кино, дизайнер. Участница, а позднее ведущая реалити-шоу «Дом-2».



Доминика́нская Респу́блика (исп. República Dominicana [reˈpuβlika ðominiˈkana]), в просторечии — Доминика́на — государство в восточной части острова Гаити (Карибское море) и на прибрежных островах.





