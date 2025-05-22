Александр Ревва сменил гражданство, чтобы стереть клеймо украинца: резкое заявление Виталия Бородина

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Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин раскрыл, по его мнению, истинную причину получения российского гражданства Александром Реввой.

Фото: klops.ru by Александр Подгорчук / "Клопс", https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Александр Ревва

В своём Telegram-канале он заявил, что артист, родившийся в Донецке, решил сменить паспорт не из патриотических соображений, а чтобы избавиться от "клейма украинца" и беспрепятственно зарабатывать в России.

Несмотря на то, что Ревва более 20 лет проживает в Москве, решение о гражданстве он принял лишь в мае 2025 года. Супруга артиста отказалась комментировать ситуацию, что добавило вопросов.

"Для меня он тихушник. Оформил паспорт, чтобы не вызывать вопросов у аудитории и спонсоров", — подчеркнул Бородин.

Также глава ФПБК призвал Ревву публично высказаться о спецоперации и уточнить, сохранил ли он второе гражданство.

Уточнения

Алекса́ндр Влади́мирович Ре́вва (укр. Олександр Володимирович Ревва, род. 10 сентября 1974, Донецк), также известный как Арту́р Пирожко́в, — российский актёр кино, озвучивания и дубляжа, продюсер, комик, шоумен, телеведущий, певец.



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