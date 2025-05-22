Меня радуют эти меры: Погребняк о новых законах против неплательщиков алиментов

Блогера Марию Погребняк обрадовали нововведения, которые затруднят отцам уклонение от уплаты алиментов.
Мария Погребняк считает, что сейчас в РФ к проблеме неуплаты алиментов подошли системно.
В частности она одобрила то, что злостным должникам по алиментам будут блокировать доступ к госуслугам, что затруднит оформление документов и уплату штрафов.
Понравилась Марии и инициатива главы ФССП РФ делать запрет на регистрацию автомобилей для алиментщиков-должников.
"Меня радуют эти меры, они важный шаг к защите прав детей. Надеюсь, что санкции заставят нерадивых родителей вспомнить о своей ответственности", — написала блогер в своём Telegram-канале.
Ранее Мария Погребняк высказалась о женитьбе актёра Алексея Воробьёва.
Алиме́нты (от лат. alimentum — иждивение, содержание) — средства (деньги) для питания (содержания), которые закон обязывает выплачивать одного из супругов другому, родителя — несовершеннолетнему ребёнку, взрослого ребёнка — пожилому родителю, и т. д.
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