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Меня радуют эти меры: Погребняк о новых законах против неплательщиков алиментов

0:52
Шоу-бизнес

Блогера Марию Погребняк обрадовали нововведения, которые затруднят отцам уклонение от уплаты алиментов.

алименты
Фото: freepik.com by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
алименты

Мария Погребняк считает, что сейчас в РФ к проблеме неуплаты алиментов подошли системно.

В частности она одобрила то, что злостным должникам по алиментам будут блокировать доступ к госуслугам, что затруднит оформление документов и уплату штрафов.

Понравилась Марии и инициатива главы ФССП РФ делать запрет на регистрацию автомобилей для алиментщиков-должников.

"Меня радуют эти меры, они важный шаг к защите прав детей. Надеюсь, что санкции заставят нерадивых родителей вспомнить о своей ответственности", — написала блогер в своём Telegram-канале.

Ранее Мария Погребняк высказалась о женитьбе актёра Алексея Воробьёва.

Уточнения

Алиме́нты (от лат. alimentum — иждивение, содержание) — средства (деньги) для питания (содержания), которые закон обязывает выплачивать одного из супругов другому, родителя — несовершеннолетнему ребёнку, взрослого ребёнка — пожилому родителю, и т. д.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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