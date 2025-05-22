Награда от Бастрыкина: Татьяна Куртукова получила почётную грамоту

Певица Татьяна Куртукова, автор хита "Матушка-земля", стала обладательницей почётной грамоты от главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина. Об этом сообщает EADaily.
Награду вручили за участие в проекте СК "Ковчег человечества", где артистка обсуждала роль России в сохранении культурных традиций.
"Благодарю Александра Ивановича и команду СК за поддержку моего творчества", — написала Куртукова в соцсетях, опубликовав фото с грамотой.
Новый виток карьеры певицы не связан с музыкальными конкурсами. Ранее Куртукова заявила, что не будет участвовать в "Интервидении", которое впервые пройдёт в Москве. "Любой конкурс — это огромный стресс".
Ранее Анна Семенович призналась, что её жених до сих пор не развёлся.
Татья́на Серге́евна Куртуко́ва (в браке Маке́ева; род. 9 сентября 1993, Хабаровск, Россия) — российская певица, актриса и педагог, исполнительница русских народных и авторских песен.
Алекса́ндр Ива́нович Бастры́кин (род. 27 августа 1953, Псков, РСФСР, СССР) — советский и российский государственный деятель, юрист.
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