Награда от Бастрыкина: Татьяна Куртукова получила почётную грамоту

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Певица Татьяна Куртукова, автор хита "Матушка-земля", стала обладательницей почётной грамоты от главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина. Об этом сообщает EADaily.

Фото: commons.wikimedia.org by LeoAlexF, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Татьяна Куртукова

Награду вручили за участие в проекте СК "Ковчег человечества", где артистка обсуждала роль России в сохранении культурных традиций.

"Благодарю Александра Ивановича и команду СК за поддержку моего творчества", — написала Куртукова в соцсетях, опубликовав фото с грамотой.

Новый виток карьеры певицы не связан с музыкальными конкурсами. Ранее Куртукова заявила, что не будет участвовать в "Интервидении", которое впервые пройдёт в Москве. "Любой конкурс — это огромный стресс".

Ранее Анна Семенович призналась, что её жених до сих пор не развёлся.

Уточнения

Татья́на Серге́евна Куртуко́ва (в браке Маке́ева; род. 9 сентября 1993, Хабаровск, Россия) — российская певица, актриса и педагог, исполнительница русских народных и авторских песен.



Алекса́ндр Ива́нович Бастры́кин (род. 27 августа 1953, Псков, РСФСР, СССР) — советский и российский государственный деятель, юрист.



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