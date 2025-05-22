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Дима Билан высказался об участии певца Шамана в Интервидении

0:52
Шоу-бизнес

Певец Дима Билан прокомментировал новость о том, что певец Шаман будет представлять Россию на международном конкурсе "Интервидение".

Певец Шаман
Фото: ВК-аккаунт певца Шамана is licensed under public doman
Певец Шаман

Дима Билан поддержал кандидатуру певца Ярослава Дронова, известно как певец Шаман, которому доверена честь выступать за Россию в музыкальном конкурсе "Интервидение". Данный конкурс должен стать альтернативой "Евровидения".

"Я думаю, что, конечно, он наделал очень много шума, он абсолютно вовремя оказался в пространстве. И то, что, в принципе, он делает, это всё энергично, это всё достаточно здорово, это сильно", — цитирует слова победителя "Евровидения" Стархит.

Ранее певец Сергей Лазарев, который дважды занимал серебряные места на "Евровидении" высказался о масштабном международном песенном конкурсе.

Уточнения

Shaman (рус. Шама́н; настоящее имя — Яросла́в Ю́рьевич Дро́нов; род. 22 ноября 1991, Новомосковск, Тульская область, РСФСР, СССР) — российский певец, композитор и автор песен. Заслуженный артист Российской Федерации (2024).

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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