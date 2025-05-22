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Я люблю вас всех: P. Diddy заговорил о семье на суде в Нью-Йорке

1:18
Шоу-бизнес

20 мая в нью-йоркском суде прошло очередное слушание по громкому делу Шона "Дидди" Комбса, обвиняемого в рэкете, торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации и перевозке людей для занятия проституцией.

P. Diddy
Фото: commons.wikimedia.org by Freelance photographer Richard Burdett (Website), https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
P. Diddy

Артист, которому сейчас 55 лет, по-прежнему не признаёт себя виновным, но его поведение в зале суда не осталось без внимания.

Эмоции прямо в зале суда

По данным издания People, во время перерыва Комбс громко произнёс: "Я люблю вас всех", а затем добавил себе под нос: "Да. Люблю".

Также он обратился к женщине в зале, попросив передать послание своему 31-летнему сыну: "Пожалуйста, дайте Джастину знать, что я думаю о нем".

Сердце из рук и молчание по существу

Это не первое проявление чувств со стороны рэпера на суде. На заседании 13 мая он также попал в объективы камер, когда, идя к столу защиты, сложил руки в форме сердца. При этом официальное заявление по делу Комбс пока не сделал.

Тем временем на слушаниях продолжают выступать свидетели, включая его бывшую девушку Кэсси Вентуру, которая уже дала показания против него.

Уточнения

Шон Джон Комбс (англ. Sean John Combs; род. 4 ноября 1969[…], Гарлем, Нью-Йорк), более известный под псевдонимами Puff Daddy (рус. Пафф Дэ́дди), P. Diddy (рус. Пи Ди́дди) и Diddy (рус. Ди́дди) — американский рэпер, певец, автор песен, музыкальный продюсер, исполнительный продюсер, актёр и предприниматель.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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