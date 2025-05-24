Отарище, ты, главное, побори эту дрянь: Лера Кудрявцева трогательно обратилась к Кушанашвили

Лера Кудрявцева не осталась в стороне от непростой ситуации, в которой оказался Отар Кушанашвили. Зная о его борьбе с онкологией, телеведущая обратилась к журналисту в своём Telegram-канале, выразив искреннюю поддержку и веру в его выздоровление.
"Отарище, ты, главное, побори эту дрянь. Молюсь за тебя и даже не сомневаюсь, что будешь здоров, — иначе не может быть! Спасибо тебе, люблю", — написала Кудрявцева.
Пост Кудрявцевой мгновенно вызвал шквал комментариев со словами поддержки и пожеланиями здоровья Кушанашвили. Напомним, что Отар сам рассказал о своём диагнозе ещё в прошлом году, продемонстрировав невероятную силу духа и решимость победить болезнь. Его открытость и мужество вдохновили многих, и теперь, в этот сложный период, он получает огромную поддержку от друзей, коллег и поклонников.
Вале́рия Льво́вна (Ле́ра) Кудря́вцева (род. 19 мая 1971, Усть-Каменогорск, Восточно-Казахстанская область, Казахская ССР, СССР) — российская теле- и радиоведущая, актриса и певица, ведущая развлекательных программ на НТВ.
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