Забудьте о стереотипах: Ксения Собчак объяснила, как выглядит настоящий маньяк и где его можно встретить

1:20 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

После триумфального возвращения с Каннского кинофестиваля Ксения Собчак посетила московскую премьеру нового сезона криминальной драмы "Фишер", посвящённой истории серийного убийцы. На мероприятии телеведущая поделилась своими размышлениями о природе зла. Это тема, которая давно её занимает.

Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Президента Российской Федерации, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Ксения Собчак

Собчак, имеющая опыт общения с преступниками, в частности, с печально известным скопинским маньяком, подчеркнула, что зло часто проявляется в самых обыденных формах. Она отметила, что стереотипное представление о злодее как о человеке с угрожающей внешностью ошибочно. Ксения отметила, что наружность маньяка может быть совершенно невзрачной, без каких-либо ярких отличительных признаков. Маньяк может выглядеть так, что запросто затеряется в толпе, и, сидя рядом с ним в автобусе, ни за что не догадаешься, какой у тебя страшный сосед.

"На самом деле часто это наш сосед по маршрутке, простой парень, по которому ты никогда не скажешь, какой ад творится внутри", — поделилась Собчак своими наблюдениями в беседе с Telegram-каналом "Звездач".

Собчак призналась, что природа зла — это сложный философский вопрос, не имеющий однозначного ответа.

Уточнения

Ксе́ния Анато́льевна Собча́к (род. 5 ноября 1981, Ленинград) — российская журналистка, медиаменеджер, теле- и радиоведущая, актриса, сценаристка, продюсер кино и телевидения, общественный деятель, автор нескольких книг.



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