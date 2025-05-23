На грани исчезновения: Анжелика Агурбаш раскрыла шокирующие подробности своего третьего брака

1:31 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

После болезненного развода с олигархом Николаем Агурбашем певица Анжелика Агурбаш впервые открыто рассказала о причинах, побудивших её разорвать брак. В откровенном интервью для программы "Новые русские сенсации" она призналась, что жила в постоянном страхе за свою жизнь, находясь рядом с мужем.

Фото: commons.wikimedia.org by Lyudmil Iliev, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Анжелика Агурбаш

Официально расставшись в 2012 году, Анжелика и ранее намекала на насилие в семье, но теперь заявила, что опасалась не только побоев, но и более трагичного исхода. По её словам, оставаясь с Николаем, она видела два возможных сценария: либо инвалидность, за которой последовало бы лицемерное сочувствие, либо и вовсе исчезновение. Певица допускает, что бывший муж мог просто закопать её и остаться при этом безнаказанным.

Певица также опровергла распространённое мнение о том, что бывший супруг щедро финансировал её карьеру, отрицая какие-либо многомиллионные вложения. В свою очередь Николай Агурбаш категорически отвергает все обвинения в насилии со стороны экс-супруги. Он утверждает, что никогда не поднимал на неё руку.

Несмотря на высказывания певицы о негативном опыте, певица не поставила на себе крест. Недавно Анжелика Агурбаш сообщила радостную новость: она выходит замуж. Знаменитость готова к новому браку, ради будущего супруга она собирается уехать из Москвы в его город.

Уточнения

Анжели́ка Анато́льевна Агурба́ш (бел. Анжаліка Анатольеўна Агурбаш, урождённая Ялинская, в период с 1990 по 2001 год выступала как Лика Ялинская (бел. Ліка Ялінская); род. 17 мая 1970, Минск, СССР) — советская, белорусская и российская певица, актриса, модель и телеведущая, в 1990 — 1995 годах — участница группы «Верасы», заслуженная артистка Республики Беларусь (2006).



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