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Садальский пожаловался на то, что его слова на ТВ выравают из контекста

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Шоу-бизнес

Актёр Станислав Садальский посетовал на то, что его заявления могут быть неверно истолкованы благодаря усилиям телевизионщиков.

Актёр Станислав Садальский
Фото: ВК-аккаунт Станислава Садальского is licensed under public doman
Актёр Станислав Садальский

Станислав Садальский поучаствовал в съёмках ТВ и заранее начал тревожится. Он рассказал, что его заставили поменять рубашку с жёлтой на белую, чтобы она не вызывала ассоциации с флагом Украины.

Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя", не сильно надеется на добросовестность ТВ-журналистов, которые брали у него интервью.

"Почти все, поголовно на ТВ пользуются манипулятивными приёмами- лихо выдергивают слова из контекста, цепляются за одну фразу или за незначительный жест, раздувают и передергивают смысл сказанного", — написал Станислав Юрьевич в социальных сетях.

Актёр считает, что его слова вырвут из контекста, чтобы сделать из них кричащий заголовок. 

Уточнения

Станисла́в Ю́рьевич Сада́льский (род. 8 августа 1951, Чкаловское, Чкаловский район, Чувашская АССР, СССР) — советский и российский актёр театра и кино, теле- и радиоведущий, журналист, блогер; заслуженный артист РСФСР (1991).

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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