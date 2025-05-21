Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Неслышный убийца над Европой: США продаёт Польше самое смертоносное авиаоружие
Хрупкая, как балерина, выносливая, как кактус: растение, которое не ноет и украшает сад
Датчик, который может спасти ваш мотор от капиталки: зачем он нужен и почему его не стоит отключать
Шоколад не прощает ошибок: но этот кулинарный трюк спасает даже в критический момент
5 шагов к катастрофе: дерматологи раскрывают неожиданные причины выпадения волос
Гараж моего деда — лучше любой выставки ретромобилей
Без шерсти, но с аллергенами: почему даже лысые кошки могут вызвать серьёзную реакцию
Война процентов: Европа желает соглашения с США после торговой войны
Жужжит, ползёт и царапает изнутри: что делать, если в ухо залезло насекомое

Продюсер Дворцов назвал имена самых дорогих артистов России

0:51
Шоу-бизнес

Продюсер Сергей Дворцов рассказал, какие российские артисты самые высокооплачиваемые в России.

Надежда Кадышева
Фото: commons.wikimedia.org by El Pantera, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/
Надежда Кадышева

Сергей Дворцов рассказал, что лидирует по спросу на билеты в РФ солистка ансамбля "Золотое кольцо" Надежда Кадышева.

"Она одна из самых высокооплачиваемых звёзд, которая востребована не только у взрослых слушателей, но и у молодых", — цитирует слова продюсера "Общественная служба новостей".

Дворцов считает, что успех Кадышевой связан с популярностью хитов певицы в социальных сетях.

Среди лидеров в российском шоу-бизнесе он выделил также Филиппа Киркорова и Григория Лепса. 

Он отметил, что такие титаны активно зарабатывают на частных корпоративах. Именно там их гонорары достигают впечатляющих сумм.

Уточнения

Наде́жда Ники́тична Ка́дышева (род. 1 июня 1959, Горкино, Лениногорский район, Татарская АССР, РСФСР, СССР) — советская и российская фолк-певица, солистка ансамбля «Золотое кольцо»; народная артистка России (1999).

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Ограждение для смородины: легко, дёшево, красиво. Решает одна простая конструкция
Садоводство, цветоводство
Ограждение для смородины: легко, дёшево, красиво. Решает одна простая конструкция Аудио 
Эти три страны кормят планету говядиной — кто действительно снабжает мир мясом
Экономика и бизнес
Эти три страны кормят планету говядиной — кто действительно снабжает мир мясом
Телепортация подтверждена: учёные стерли расстояние между частицами и переписали физику
Наука и техника
Телепортация подтверждена: учёные стерли расстояние между частицами и переписали физику Аудио 
Популярное
Не модные, зато вечные: 6 машин, которые покупают тихие профи

О них не пишут хвалебные посты, но их владельцы спят спокойно. Эти машины не ломаются, не капризничают и стоят меньше, чем заслуживают.

Не модные, зато вечные: 6 машин, которые покупают тихие профи
Эта рыба вытесняет лосося с прилавков — пользы больше, стоит в разы дешевле
Эта рыба вытесняет лосося с прилавков — пользы больше, стоит в разы дешевле
200 тысяч км для них — разминка: 5 кроссоверов, которые переживут своих владельцев
Минус на весах — уже с завтра: эти 5 вечерних привычек запускают жиросжигание
Лавров призвал Армению уважать Россию, которая защитит её от Азербайджана Любовь Степушова МиГ-31 стал воздушным снайпером: теперь украинским F-16 лучше не светиться Дмитрий Плотников Игорь Петренко: Я благодарен новороссийскому зрителю за тёплый приём! Анжела Якубовская
Нефтяной рынок Китая трясёт: у России появился новый грозный соперник
Заморозки на подходе: кого в России коснётся арктический воздух в мае
Сергей Лазарев высказал своё мнение о Евровидении
Сергей Лазарев высказал своё мнение о Евровидении
Последние материалы
Больная Германия: ЕС поставил ФРГ на колени и добивает ее
Восточная магия и 2500 растений: секретный сад под Парижем откроет двери на три дня
Урожай под угрозой: как потеря 20% повлияет на рынок черешни и персиков в Крыму
Неожиданные гости на итальянских рынках: овощи, которые раньше видели только в учебниках по биологии
Заговор автопроизводителей: почему ваша подвеска ломается раньше, чем вы успеете привыкнуть к машине
Физическая активность и тестостерон: как всего за 4 недели увидеть результат
Летний рай для любителей клубники: подкормите правильно
Продюсер Дворцов назвал имена самых дорогих артистов России
Свет по правилам: где и на какой высоте должны быть лампы в квартире
Вулкан-зомби Утурунку: как исследование тайных течений под землёй изменит наше представление о спящих вулканах
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.