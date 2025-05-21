Продюсер Дворцов назвал имена самых дорогих артистов России

0:51 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Продюсер Сергей Дворцов рассказал, какие российские артисты самые высокооплачиваемые в России.

Фото: commons.wikimedia.org by El Pantera, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/ Надежда Кадышева

Сергей Дворцов рассказал, что лидирует по спросу на билеты в РФ солистка ансамбля "Золотое кольцо" Надежда Кадышева.

"Она одна из самых высокооплачиваемых звёзд, которая востребована не только у взрослых слушателей, но и у молодых", — цитирует слова продюсера "Общественная служба новостей".

Дворцов считает, что успех Кадышевой связан с популярностью хитов певицы в социальных сетях.

Среди лидеров в российском шоу-бизнесе он выделил также Филиппа Киркорова и Григория Лепса.

Он отметил, что такие титаны активно зарабатывают на частных корпоративах. Именно там их гонорары достигают впечатляющих сумм.

Уточнения

Наде́жда Ники́тична Ка́дышева (род. 1 июня 1959, Горкино, Лениногорский район, Татарская АССР, РСФСР, СССР) — советская и российская фолк-певица, солистка ансамбля «Золотое кольцо»; народная артистка России (1999).



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