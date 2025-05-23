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Нурлан Сабуров резко высказался о требующих чаевые официантах

0:57
Шоу-бизнес

Комик Нурлан Сабуров объяснил, почему никогда не оставляет официантам чаевые.

Комик Нурлан Сабуров
Фото: ВК-аккаунт Нурлана Сабурова is licensed under public doman
Комик Нурлан Сабуров

Нурлан Сабуров уверен, что не стоит оставлять в ресторанах и других заведениях общепита чаевые.

Звезда шоу "Что было дальше?" считает, что обслуживающий персонал общепита не делает ничего особенного, чтобы платить деньги им сверх установленного чека.

Юморист убеждён, что почти во всех ресторанах уже включён процент от суммы заказа "за обслуживание".

"Офигевшие", — охарактеризовал официантов Сабуров, используя более резкое нецензурное выражение.

Ранее Нурлана Сабуров обвинили в нарушении миграционных правил и пригрозили комику депортацией из России сроком на три года. Звезда "ЧБД" придётся также заплатить штраф. 

Комику позже удалось уладить проблему. Он скоро приступит к выступлениям в России.

Уточнения

Нурла́н Алибе́кович Сабу́ров (каз. Нұрлан Әлібекұлы Сабыров; род. 22 декабря 1991, Степногорск, Целиноградская область) — российский и казахстанский комик, юморист, киноактёр. 

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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