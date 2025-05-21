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Агата Муцениеце согласилась отдать сына Тимофея Прилучному

0:55
Шоу-бизнес

Актриса Агата Муцениеце смирилась с решением 12-летнего сына жить с отцом, актёром Павлом Прилучным.

Актёр Павел Прилучный с сыном
Фото: Инстаграм Павла Прилучного is licensed under public doman
Актёр Павел Прилучный с сыном

Агата Муцениеце согласилась отдать сына Тимофея бывшему мужу. Об этом сообщила юрист, представляющий интересы Павла Прилучного в суде по делу об опеке над ребёнком, Оксана Даниелова.

"Агата, как я полагаю, не возражает против проживания Тимофея с отцом. По крайней мере, процессуально", — цитирует слова адвоката "СтарХит".

Даниелова уверена, что все доказательства по делу собраны. Следующее судебное слушание состоится 20 июня.

Юрист отметила, что Тимофей принял решение о жизни с отцом взвешено. Муцениеце, по словам Даниеловой, имеет возможность переписываться с наследником в Сети, но Агата якобы не спешит инициировать личную встречу с мальчиком.

Уточнения

Па́вел Вале́рьевич Прилу́чный - родился 5 ноября 1987, Шымкент, Южно-Казахстанская область, Казахская ССР, СССР) — российский актёр театра, кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, продюсер и телеведущий.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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