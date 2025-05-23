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Стас Пьеха рассказал, как его перепутали со знаменитой бабушкой

0:55
Шоу-бизнес

Певец Стас Пьеха рассказал забавный случай, связанный с путаницей из-за знаменитой фамилии бабушки.

Певец Стас Пьеха
Фото: ВК-аккаунт Стаса Пьехи is licensed under public doman
Певец Стас Пьеха

Стас Пьеха поведал, что однажды его и музыкантов его группы пригласили на корпоратив.

Выпускник "Фабрики звёзд" с радостью приехал на выступление и выдал своё музыкальный репертуар, который отличался особым темпераментом.

Артиста удивило то, что в зале сидят пенсионеры категории 80+. Стас решил, что старики решили взбодриться с помощью молодёжной музыки.

Организатор в какой-то момент подошёл к Стасу Пьехе и попросил его завершить концерт досрочно, так как пенсионеры не выдерживают его громкой музыки.

Выяснилось, что старики, увидев фамилию Пьеха, поспешили на концерт, предполагая, что к ним прибыла Эдита Пьеха. Вместо маститой певицы они увидели только её внука.

Уточнения

Эди́та Станиславовна Пье́ха (при рождении Эдит-Мари Пьеха (фр. Édith-Marie Pierha; пол. Edyta Maria Piecha); род. 31 июля 1937, Нуаэль-су-Лан, Франция) — советская и российская эстрадная певица и актриса польского происхождения. Народная артистка СССР (1988).

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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