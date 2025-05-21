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Идиотизм: Садальского заставили снять жёлтую рубашку на ТВ из-за намёка на флаг Украины

0:59
Шоу-бизнес

Станислав Садальский пожаловался на визуальную цензуру на ТВ. Актёра заставили отказаться от жёлтой рубашки, которая ассоциируется с флагом Украины.

Актёр Станислав Садальский
Фото: Телеграм-канал Станислава Садальского is licensed under public doman
Актёр Станислав Садальский

Станислав Садальский вспомнил слова Константина Эрнста, который называл кинопоказ на ТВ эрзацем (неполноценной заменой).

Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" поведал, что в фильме "А зори здесь тихие" вырезали сцену в бане.

"Сегодня во время съёмки для Муз-ТВ, забавного сюжета, меня заставили снять рубашку жёлтого цвета (напомнило флаг Украины) ну это просто, какая то вампука. Подчинился, надел скучную белую рубаху", — написал Станислав Юрьевич в своём Telegram-канале.

Свой пост заслуженный артист РСФСР сопроводил хештегом "идиотизм".

Ранее Станислав Садальский решил не пить кофе из-за проигрыша своего фаворита на "Евровидении".

Уточнения

Станисла́в Ю́рьевич Сада́льский (род. 8 августа 1951, Чкаловское, Чкаловский район, Чувашская АССР, СССР) — советский и российский актёр театра и кино, теле- и радиоведущий, журналист, блогер; заслуженный артист РСФСР (1991).

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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