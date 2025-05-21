Идиотизм: Садальского заставили снять жёлтую рубашку на ТВ из-за намёка на флаг Украины

Станислав Садальский пожаловался на визуальную цензуру на ТВ. Актёра заставили отказаться от жёлтой рубашки, которая ассоциируется с флагом Украины.
Станислав Садальский вспомнил слова Константина Эрнста, который называл кинопоказ на ТВ эрзацем (неполноценной заменой).
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"Сегодня во время съёмки для Муз-ТВ, забавного сюжета, меня заставили снять рубашку жёлтого цвета (напомнило флаг Украины) ну это просто, какая то вампука. Подчинился, надел скучную белую рубаху", — написал Станислав Юрьевич в своём Telegram-канале.
Свой пост заслуженный артист РСФСР сопроводил хештегом "идиотизм".
Ранее Станислав Садальский решил не пить кофе из-за проигрыша своего фаворита на "Евровидении".
Станисла́в Ю́рьевич Сада́льский (род. 8 августа 1951, Чкаловское, Чкаловский район, Чувашская АССР, СССР) — советский и российский актёр театра и кино, теле- и радиоведущий, журналист, блогер; заслуженный артист РСФСР (1991).
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