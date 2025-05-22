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Хозяйка горы: Водонаева высказалась о покорившей Эверест Виктории Бони

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Шоу-бизнес

Алёна Водонаева прокомментировала достижение Виктории Бони, которая взобралась на самую высокую точку мира.

Модель Виктория Боня
Фото: ВК-аккаунт Виктории Бони is licensed under public doman
Модель Виктория Боня

Алёна Водонаева не прошла мимо восторгов Виктории Бони, которая радуется тому, что покорила Эверест.

Коллега Виктории Бони по "Дому-2" разместила в социальных сетях фото подруги с российским флагом на вершине горы.

"Вика Боня — хозяйка великой горы. Гордимся", — написала Алёна в социальных сетях.

Сама Виктория Боня заявила, что посвятила свой альпинистский подвиг всему женскому роду Земли. Модель уверена, что своим восхождением вернулась к истоку — к матери жизни.

Ранее Виктория Боня рассказала о системе доставок посылок на Эверест.

Уточнения

Алёна Ю́рьевна Водона́ева (имя при рождении — Елена; c 2023 — Алёна; род. 2 июля 1982, Тюмень) — бывшая участница реалити-шоу «Дом-2», экс-телеведущая, журналистка, писательница, фотомодель, блогер.

Джомолу́нгма или Эвере́ст (англ. Mount Everest) — высочайшая вершина Земли (8848,86 м) на китайско–непальской границе. Часть горного хребта Махалангур-Химал. Как высочайшая гора планеты впервые определена в 1852 году.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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