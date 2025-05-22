Хозяйка горы: Водонаева высказалась о покорившей Эверест Виктории Бони

Алёна Водонаева прокомментировала достижение Виктории Бони, которая взобралась на самую высокую точку мира.
Алёна Водонаева не прошла мимо восторгов Виктории Бони, которая радуется тому, что покорила Эверест.
Коллега Виктории Бони по "Дому-2" разместила в социальных сетях фото подруги с российским флагом на вершине горы.
"Вика Боня — хозяйка великой горы. Гордимся", — написала Алёна в социальных сетях.
Сама Виктория Боня заявила, что посвятила свой альпинистский подвиг всему женскому роду Земли. Модель уверена, что своим восхождением вернулась к истоку — к матери жизни.
Ранее Виктория Боня рассказала о системе доставок посылок на Эверест.
Алёна Ю́рьевна Водона́ева (имя при рождении — Елена; c 2023 — Алёна; род. 2 июля 1982, Тюмень) — бывшая участница реалити-шоу «Дом-2», экс-телеведущая, журналистка, писательница, фотомодель, блогер.
Джомолу́нгма или Эвере́ст (англ. Mount Everest) — высочайшая вершина Земли (8848,86 м) на китайско–непальской границе. Часть горного хребта Махалангур-Химал. Как высочайшая гора планеты впервые определена в 1852 году.
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