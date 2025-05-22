Прохор Шаляпин признался, откуда у него деньги на шикарную жизнь

Певец Прохор Шаляпин раскрыл секрет своего финансового благополучия.
Прохор Шаляпин активно демонстрирует свою шикарную жизнь с путешествиями на экзотические острова. При этом певец заявляет, что ненавидит работать и всячески избегает ситуаций, когда ему приходится трудиться.
Шаляпин в беседе с Павлом Волей объяснил, что ему всё же приходится работать, выступая на концертах.
"Откуда деньги? Ну, они из разных источников, потому что в этом мире много добрых людей", — заявил артист.
Прохор признался, что сколько бы он ни зарабатывал, денег ему всегда не хватает. От работы же он старается свою психику беречь.
Прохор Шаляпин ранее дал советы людям о том, как не разрушить семейную жизнь, если имела место супружеская измена.
Про́хор Андре́евич Шаля́пин (при рождении — Андре́й Андре́евич Захаре́нков; род. 26 ноября 1983, Волгоград) — российский певец, финалист проекта «Фабрика звёзд-6», лауреат конкурса молодых исполнителей «Утренняя звезда», телеведущий прогноза погоды на НТВ.
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