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Слёзы дракона: Юрий Лоза порассуждал о качестве чая

1:03
Шоу-бизнес

Певец Юрий Лоза объяснил, какой покупает чай для своих семейных чаепитий.

Чай
Фото: freepik.com by 8photo, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Чай

Лоза рассказал, что его детство и юность прошли в Алма-Ате, где очень был популярен чай.

"Про кофе мы ничего не знали, да и покупать его было особо не на что", — объяснил Юрий Эдуардович.

Автор и исполнитель хита "Плот" отметил, что они в семье пили низкокачественный чай, произведённый из нижних листов чайного куста.

"В наших магазинах даже распиаренный индийский был наполовину грузинским, а то и вообще краснодарским", — поделился воспоминаниями артист.

Сейчас Лоза, по его словам, пьёт зелёный чай, который покупает на развес. Он экономно расходует напиток, заваривая его через ситечко, поэтому пачки ему хватает на месяц.

"Названия у них, конечно, прикольные — "Слёзы дракона", "Грёзы императора" и тому подобное", - отметил певец.

Ранее Юрий Лоза раскритиковал концерт Любови Успенской.

Уточнения

Чай — напиток из специально обработанных и заваренных листьев одноимённого растения.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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