Слёзы дракона: Юрий Лоза порассуждал о качестве чая

Певец Юрий Лоза объяснил, какой покупает чай для своих семейных чаепитий.
Лоза рассказал, что его детство и юность прошли в Алма-Ате, где очень был популярен чай.
"Про кофе мы ничего не знали, да и покупать его было особо не на что", — объяснил Юрий Эдуардович.
Автор и исполнитель хита "Плот" отметил, что они в семье пили низкокачественный чай, произведённый из нижних листов чайного куста.
"В наших магазинах даже распиаренный индийский был наполовину грузинским, а то и вообще краснодарским", — поделился воспоминаниями артист.
Сейчас Лоза, по его словам, пьёт зелёный чай, который покупает на развес. Он экономно расходует напиток, заваривая его через ситечко, поэтому пачки ему хватает на месяц.
"Названия у них, конечно, прикольные — "Слёзы дракона", "Грёзы императора" и тому подобное", - отметил певец.
Ранее Юрий Лоза раскритиковал концерт Любови Успенской.
Чай — напиток из специально обработанных и заваренных листьев одноимённого растения.
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