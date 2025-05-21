43-летняя телеведущая Татьяна Арно впервые стала мамой

0:54 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеведущая Татьяна Арно сообщила радостную новость о рождении первенца.

Фото: unsplash.com by Bonnie Kittle, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ножки младенца

43-летняя ведущая, известная по программе "Розыгрыш", Татьяна Арно впервые стала мамой. Её ребёнок появился на свет ещё в апреле, однако рассказала о прибавлении в семье звезда ТВ только сейчас.

"Появился на свет наш любимый сын Иван. Ваня. Иван Денисович. Трудно найти слова, чтобы выразить, что мы чувствуем все эти полтора месяца", — поделилась своими чувствами Татьяна в социальных сетях.

Она отметила, что её охватила "всеобъемлющая любовь". Своего наследника она воспринимает как "целую новую вселенную".

Ранее сообщалось, что блогер Давид Манукян и певица Мари Краймбрери стали родителями. У них родилась дочка.

Уточнения

Татья́на Арно́ (настоящее имя Татья́на Ви́кторовна Шешуко́ва; род. 7 ноября 1981, Москва) — российская телеведущая, журналистка. Ведущая программы «Розыгрыш» с Валдисом Пельшем на «Первом канале» (2003—2012).



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.