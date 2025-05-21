Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Зубные щётки с ИИ: стоит ли переплачивать за разговорчивый гаджет?
Покорите тропики у себя в саду: выращивание гвоздики с нуля
Эволюция или деградация? Почему человечество теряет ключевые качества для выживания
Идиотизм: Садальского заставили снять жёлтую рубашку на ТВ из-за намёка на флаг Украины
Этот суп разлетится по тарелкам — главное избежать эти 3 кулинарные ошибки
Посудомойка спасает лобовое лучше, чем зимняя жидкость — вот как использовать её в бачке
Диеты, которые работают: как выбрать между кето, интервальным голоданием и интуитивным питанием
Меморандум судьбы: Россия диктует условия для США и Украины
Акула не возражала: существо на её голове может изменить наши представления о глубинах

43-летняя телеведущая Татьяна Арно впервые стала мамой

0:54
Шоу-бизнес

Телеведущая Татьяна Арно сообщила радостную новость о рождении первенца.

Ножки младенца
Фото: unsplash.com by Bonnie Kittle, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ножки младенца

43-летняя ведущая, известная по программе "Розыгрыш", Татьяна Арно впервые стала мамой. Её ребёнок появился на свет ещё в апреле, однако рассказала о прибавлении в семье звезда ТВ только сейчас.

"Появился на свет наш любимый сын Иван. Ваня. Иван Денисович. Трудно найти слова, чтобы выразить, что мы чувствуем все эти полтора месяца", — поделилась своими чувствами Татьяна в социальных сетях.

Она отметила, что её охватила "всеобъемлющая любовь". Своего наследника она воспринимает как "целую новую вселенную".

Ранее сообщалось, что блогер Давид Манукян и певица Мари Краймбрери стали родителями. У них родилась дочка.

Уточнения

Татья́на Арно́ (настоящее имя Татья́на Ви́кторовна Шешуко́ва; род. 7 ноября 1981, Москва) — российская телеведущая, журналистка. Ведущая программы «Розыгрыш» с Валдисом Пельшем на «Первом канале» (2003—2012). 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
The Eastern Herald: Россия нашла, чем ответить на отключение от SWIFT
Экономика и бизнес
The Eastern Herald: Россия нашла, чем ответить на отключение от SWIFT Аудио 
Норвегия строит первый в мире судоходный туннель: безопасность морских перевозок на новом уровне
Наука и техника
Норвегия строит первый в мире судоходный туннель: безопасность морских перевозок на новом уровне Аудио 
Не модные, зато вечные: 6 машин, которые покупают тихие профи
Авто
Не модные, зато вечные: 6 машин, которые покупают тихие профи Аудио 
Популярное
Эти три страны кормят планету говядиной — кто действительно снабжает мир мясом

Три страны производят больше половины всей говядины в мире. Но за этими цифрами скрываются неожиданные лидеры, жертвы природы и растущий голод на мясо.

Эти три страны кормят планету говядиной — кто действительно снабжает мир мясом
Машины, которые не стоит брать с рук в 2025 — вы влетите на ремонт
Машины, которые не стоит брать с рук в 2025 — вы влетите на ремонт
В пещере нашли акулу-каннибала: и это не начало хоррора, а новость из Кентукки
Россия меняет правила игры в воздухе: в чем тайна Су-57М1
Лавров призвал Армению уважать Россию, которая защитит её от Азербайджана Любовь Степушова МиГ-31 стал воздушным снайпером: теперь украинским F-16 лучше не светиться Дмитрий Плотников Игорь Петренко: Я благодарен новороссийскому зрителю за тёплый приём! Анжела Якубовская
Работает тише холодильника, а жрёт в 65 раз больше — угадайте, что это
Жительнице Краснодара удалось одержать победу в суде над Киркоровым
Туристы прячутся по отелям от местных жителей: что известно о массовых акциях протеста в Испании
Туристы прячутся по отелям от местных жителей: что известно о массовых акциях протеста в Испании
Последние материалы
Как вырастить розмарин в своём саду: угодите себе и пчёлам
Это место в Англии называют второй Венецией — и не зря
Wi-Fi под угрозой: эти ошибки при расположении роутера ставят под удар не только сигнал
Семаглутид: мифы о чудесах похудения и реальная угроза для здоровья
Утро начинается не с овсянки: кекс, после которого всё остальное — перекус
Опасная иллюзия защиты: почему резиновые коврики зимой — это вред, а не польза
Цена настоящего чая: сколько стоит наслаждение в 100 граммах
43-летняя телеведущая Татьяна Арно впервые стала мамой
Мощь вместо экономии: почему советские моторы ели бензин, как борщ на обеде
Неслышный убийца над Европой: США продаёт Польше самое смертоносное авиаоружие
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.