Вот и настал тот день: Шаляпин подал объявление о поиске работы после отдыха на Бали

0:43 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певец Прохор Шаляпин поистратился на Бали настолько, что решил искать работу.

Фото: Телеграм-канал Прохора Шаляпина is licensed under public doman Певец Прохор Шаляпин

Прохор Шаляпин, который всегда избегал работы, вынужден был разместить объявление о поиске вакансии.

"Вот и настал тот день, который никогда не должен был настать. Ищу работу", — написал артист под фото с райского уголка планеты.

Певец опубликовал даже адрес своей электронной почты с просьбой присылать предложения о работе.

Шаляпин стал уже интернет-мемом. Его высказывания о нелюбви к труду находят самый тёплый отзыв у публики.

Ранее Прохор Шаляпин показал, как отдыхает с пышнотелой дочерью губернатора на Бали.

Уточнения

Ба́ли (балийск. ᬩᬮᬶ Bali) — остров в Малайском архипелаге, в группе Малых Зондских островов, в составе одноимённой провинции Индонезии.



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