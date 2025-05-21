Вероника Степанова поставила диагноз 35-летнему сыну Розы Сябитовой

Психолог Вероника Степанова считает, что у наследника телесвахи Розы Сябитовой имеются психологические проблемы.
Вероника Степанова, которая отличается своими резкими суждениями о знаменитостях, поставила диагноз 35-летнему сыну звезды шоу "Давай поженимся!".
В беседе с Павлом Волей сын Сябитовой уклончиво отвечал на вопросы о том, девушки в какой возрастной категории ему нравятся.
Смущение и зажатость мужчины Степанова приняла за проблемы с ментальным здоровьем. Она посоветовала Денису обратиться за помощью к специалисту, так как у него якобы "нарушение мышления".
"Что самое поразительное, она об этом знает (но впадает в отрицание), защищает как может, и какого-то .... тащит на юмористические передачки", — заявила Вероника, упрекая Розу Сябитову.
Ранее сообщалось, что Роза Сябитова шантажом добилась расставания сына с возлюбленной.
Ро́за Раи́фовна Сяби́това (тат. Роза Рәиф кызы Сябитова; род. 10 февраля 1962, Москва, СССР) — российская телеведущая, сваха, писательница; с 2008 года — соведущая телепередачи «Давай поженимся» («Первый канал»).
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