Вероника Степанова поставила диагноз 35-летнему сыну Розы Сябитовой

1:00 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Психолог Вероника Степанова считает, что у наследника телесвахи Розы Сябитовой имеются психологические проблемы.

Фото: ВК-аккаунт Розы Сябитовой is licensed under public doman Телеведущая Роза Сябитова

Вероника Степанова, которая отличается своими резкими суждениями о знаменитостях, поставила диагноз 35-летнему сыну звезды шоу "Давай поженимся!".

В беседе с Павлом Волей сын Сябитовой уклончиво отвечал на вопросы о том, девушки в какой возрастной категории ему нравятся.

Смущение и зажатость мужчины Степанова приняла за проблемы с ментальным здоровьем. Она посоветовала Денису обратиться за помощью к специалисту, так как у него якобы "нарушение мышления".

"Что самое поразительное, она об этом знает (но впадает в отрицание), защищает как может, и какого-то .... тащит на юмористические передачки", — заявила Вероника, упрекая Розу Сябитову.

Ранее сообщалось, что Роза Сябитова шантажом добилась расставания сына с возлюбленной.

Уточнения

Ро́за Раи́фовна Сяби́това (тат. Роза Рәиф кызы Сябитова; род. 10 февраля 1962, Москва, СССР) — российская телеведущая, сваха, писательница; с 2008 года — соведущая телепередачи «Давай поженимся» («Первый канал»).



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