Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Рекордный прыжок: что стоит за внезапным взлётом биткоина до 109 600 долларов
Большой брат не доволен: Трамп отчитал на Зеленского после его поездки в ЮАР
Металлы есть, защиты нет: Америка призналась, что не собиралась защищать Украину
Рысь вышла к людям — и это закончилось трагедией: что привело дикого зверя в деревню
Рёв мотора и запах двухтактного масла: байкеры по-советски
Филе не всегда вкуснее — вот как экономить на мясе, не теряя во вкусе
Пляжный стиль, который не требует ни утюга, ни миллион долларов
Секретный ритуал авиакомпаний: о чём на самом деле думают бортпроводники при встрече пассажиров
Эти растения не боятся +40 °C — и цветут лучше, чем капризные соседи

Я в шоке, ярости, слезах: машину Марии Погребняк повредили на штрафстоянке

1:14
Шоу-бизнес

Блогера Мария Погребняк в ярости от того, что её автомобиль поцарапали во время эвакуации на штрафстоянку.

Блогер Мария Погребняк
Фото: Телеграм-канал Марии Погребняк is licensed under public doman
Блогер Мария Погребняк

Погребняк рассказала, что оставила свою машину у стоматологической клиники, куда привезла маму, однако она, как выяснилось, припарковалась в неположенном месте, поэтому её транспортное средство отправили на штрафстоянку.

"Я металась по городу: искала, где забрать авто, платила штраф, подписывала бумаги. И вот, на штрафстоянке, мне вручают ключи… а на кузове — свежая царапина. На моей новой машине", — написала звезда интернета в своём Telegram-канале.

Её возмутило то, что сотрудники даже не извинились за повреждение автомобиля и предложили ей обращаться в полицию.

"Я в шоке, в ярости, в слезах", — пожаловалась Мария.

В ответ на упрёки подписчиков о том, что нужно парковаться по правилам, Мария ответила эмоционально.

"Разве я возмущалась тем, что надо платить штраф? Или кроме штрафа полагается в довесок машину портить? При чем здесь вандализм и закон? Вы в себе?" — ответила выведенная из себя Погребняк.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Ограждение для смородины: легко, дёшево, красиво. Решает одна простая конструкция
Садоводство, цветоводство
Ограждение для смородины: легко, дёшево, красиво. Решает одна простая конструкция Аудио 
Эти три страны кормят планету говядиной — кто действительно снабжает мир мясом
Экономика и бизнес
Эти три страны кормят планету говядиной — кто действительно снабжает мир мясом
Не модные, зато вечные: 6 машин, которые покупают тихие профи
Авто
Не модные, зато вечные: 6 машин, которые покупают тихие профи Аудио 
Популярное
Не модные, зато вечные: 6 машин, которые покупают тихие профи

О них не пишут хвалебные посты, но их владельцы спят спокойно. Эти машины не ломаются, не капризничают и стоят меньше, чем заслуживают.

Не модные, зато вечные: 6 машин, которые покупают тихие профи
200 тысяч км для них — разминка: 5 кроссоверов, которые переживут своих владельцев
200 тысяч км для них — разминка: 5 кроссоверов, которые переживут своих владельцев
Эта рыба вытесняет лосося с прилавков — пользы больше, стоит в разы дешевле
Минус на весах — уже с завтра: эти 5 вечерних привычек запускают жиросжигание
Лавров призвал Армению уважать Россию, которая защитит её от Азербайджана Любовь Степушова МиГ-31 стал воздушным снайпером: теперь украинским F-16 лучше не светиться Дмитрий Плотников Игорь Петренко: Я благодарен новороссийскому зрителю за тёплый приём! Анжела Якубовская
Нефтяной рынок Китая трясёт: у России появился новый грозный соперник
Заморозки на подходе: кого в России коснётся арктический воздух в мае
Сергей Лазарев высказал своё мнение о Евровидении
Сергей Лазарев высказал своё мнение о Евровидении
Последние материалы
Алупку обновляют: предприниматели создают атмосферу старинного города
Грядка с сюрпризом: как банальная морковь может погубить огород
Регулярные тренировки добавят 2 года к вашей жизни: узнайте, как это работает
Плюс килограммы, минус энергия: привычка перед сном, которая портит всё
Не игнорируйте странный запах в автомобиле: как спасти себя и машину от неминуемой гибели в пожаре
Лавров призвал Армению уважать Россию, которая защитит её от Азербайджана
Внешне солидный, внутри капризный: какие секреты таит в себе поддержанный Hyundai Santa Fe
Столовая СССР. Когда граммовка была важнее вкуса, а пюре с сосиской — как праздник
Зола, навоз, кофейная гуща — кто из них спасёт урожай, а кто испортит
Не стареют, не умирают: эти организмы выбрались из-под власти времени
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.