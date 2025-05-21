Я в шоке, ярости, слезах: машину Марии Погребняк повредили на штрафстоянке

Блогера Мария Погребняк в ярости от того, что её автомобиль поцарапали во время эвакуации на штрафстоянку.
Погребняк рассказала, что оставила свою машину у стоматологической клиники, куда привезла маму, однако она, как выяснилось, припарковалась в неположенном месте, поэтому её транспортное средство отправили на штрафстоянку.
"Я металась по городу: искала, где забрать авто, платила штраф, подписывала бумаги. И вот, на штрафстоянке, мне вручают ключи… а на кузове — свежая царапина. На моей новой машине", — написала звезда интернета в своём Telegram-канале.
Её возмутило то, что сотрудники даже не извинились за повреждение автомобиля и предложили ей обращаться в полицию.
"Я в шоке, в ярости, в слезах", — пожаловалась Мария.
В ответ на упрёки подписчиков о том, что нужно парковаться по правилам, Мария ответила эмоционально.
"Разве я возмущалась тем, что надо платить штраф? Или кроме штрафа полагается в довесок машину портить? При чем здесь вандализм и закон? Вы в себе?" — ответила выведенная из себя Погребняк.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
О них не пишут хвалебные посты, но их владельцы спят спокойно. Эти машины не ломаются, не капризничают и стоят меньше, чем заслуживают.