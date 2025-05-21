Сигнал для всех: Погребняк высказалась о задержании Нурлана Сабурова

Блогер Мария Погребняк прокомментировала новость о том, у комика Нурлана Сабурова возникли проблемы с миграционным законодательством.
Мария Погребняк не прошла мимо новости о том, что звезду шоу "ЧБД" Нурлана Сабурова обвинили в нарушении миграционных правил. Комику удалось избежать депортации в Казахстан, однако ему придётся заплатить штраф за то, что он незаконно пребывал на территории России.
"Время такое: чины, заслуги, миллионы подписчиков — не индульгенция от закона", — написала Мария в своём Telegram-канале.
Погребняк выразила надежду на то, что данный инцидент заставит задуматься людей с привилегиями.
"Хочется верить, что этот случай станет сигналом для всех. Правила едины, и равны для каждого. Никаких исключений", — выразила своё мнение подруга Ольги Бузовой.
О́льга И́горевна Бу́зова (в период брака Тара́сова; род. 20 января 1986, Ленинград, РСФСР, СССР) — российская певица, телеведущая, актриса театра и кино, дизайнер. Участница, а позднее ведущая реалити-шоу «Дом-2» на телеканале «ТНТ».
Нурла́н Алибе́кович Сабу́ров (каз. Нұрлан Әлібекұлы Сабыров; род. 22 декабря 1991, Степногорск, Целиноградская область) — российский и казахстанский комик, юморист, киноактёр. Получил широкую известность благодаря выступлениям в жанре стендап. Ведущий шоу «Что было дальше?».
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