Сигнал для всех: Погребняк высказалась о задержании Нурлана Сабурова

0:55 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Блогер Мария Погребняк прокомментировала новость о том, у комика Нурлана Сабурова возникли проблемы с миграционным законодательством.

Фото: ВК-аккаунт Нурлана Сабурова is licensed under public doman Комик Нурлан Сабуров

Мария Погребняк не прошла мимо новости о том, что звезду шоу "ЧБД" Нурлана Сабурова обвинили в нарушении миграционных правил. Комику удалось избежать депортации в Казахстан, однако ему придётся заплатить штраф за то, что он незаконно пребывал на территории России.

"Время такое: чины, заслуги, миллионы подписчиков — не индульгенция от закона", — написала Мария в своём Telegram-канале.

Погребняк выразила надежду на то, что данный инцидент заставит задуматься людей с привилегиями.

"Хочется верить, что этот случай станет сигналом для всех. Правила едины, и равны для каждого. Никаких исключений", — выразила своё мнение подруга Ольги Бузовой.

Уточнения

О́льга И́горевна Бу́зова (в период брака Тара́сова; род. 20 января 1986, Ленинград, РСФСР, СССР) — российская певица, телеведущая, актриса театра и кино, дизайнер. Участница, а позднее ведущая реалити-шоу «Дом-2» на телеканале «ТНТ».



Нурла́н Алибе́кович Сабу́ров (каз. Нұрлан Әлібекұлы Сабыров; род. 22 декабря 1991, Степногорск, Целиноградская область) — российский и казахстанский комик, юморист, киноактёр. Получил широкую известность благодаря выступлениям в жанре стендап. Ведущий шоу «Что было дальше?».

