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Нужны деньги: Волочкова продала роскошную квартиру, которую подарил ей Керимов

1:44
Шоу-бизнес

Балерина Анастасия Волочкова рассталась с шикарной недвижимостью в Санкт-Петербурге.

Балерина Анастасия Волочкова
Фото: ВК-аккаунт Анастасии Волочковой is licensed under public doman
Балерина Анастасия Волочкова

Просторная шестикомнатная квартира Волочковой в роскошном дворцовом стиле расположена в престижнейшем районе Петербурга, именуемом "золотым треугольником": отсюда открывается живописный обзор на Площадь Искусств, рядом находится знаменитый Михайловский замок и прославленный Русский музей.

Интерьер недвижимости отличается изысканной помпезностью — стены покрыты дорогой венецианской отделкой, декорированы золочением, оригинальными резными зеркалами, натуральным мрамором и богатой лепниной. Жилище включает несколько уютных спальных комнат, просторную гостиную с элегантным камином, столовую зону, рабочий кабинет с библиотекой. Основная мебель доставлена специально из Италии.

Как сообщает "СтарХит", долгое время шикарные апартаменты, которые звезде подарил Сулейман Керимов, оставались нежилыми. Ещё месяц назад множились слухи о том, что Волочкова решила продать свою двухсотметровую собственность.

Согласно ряду источников, экс-прима Большого театра рассчитывала выручить примерно 165 млн рублей. Однако теперь выяснилось, что балерина реализовала квартиру незадолго перед свадебным торжеством единственной наследницы Ариадны Волочковой.

"Сделка состоялась ещё в конце апреля, — рассказал "СтарХиту" источник. — Вероятнее всего, причина продажи — острая потребность в деньгах".

Есть предположение, что деньги звезде нужны, чтобы устраивать свои представления, на которые она бесплатно распространяет билеты.

Уточнения

Анастаси́я Ю́рьевна Волочко́ва (род. 20 января 1976, Ленинград) — российская артистка балета, танцовщица, общественная деятельница, заслуженная артистка РФ (2002), лауреат Международного конкурса имени Сержа Лифаря, обладательница приза «Benois de la Danse» (2002).

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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