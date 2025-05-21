Орбакайте поздравила сына в образе техасского рейнджера с днём рождения

0:49 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Кристина Орбакайте обратилась к старшему сыну в день его рождения.

Фото: Инстаграм Кристины Орбакайте is licensed under public doman Певец Никита Пресняков

Кристина Орбакайте опубликовала в социальных сетях фото старшего сына Никиты Преснякова. Внуку Аллы Пугачёвой исполнилось 34 года.

"С днём рождения, сыночек!" — написала под снимком певица.

Никита на фотографиях предстал в образах Индианы Джонса и техасского рейнджера. Пресняков проживает с женой в США.

У Орбакайте трое детей — Никита от Владимира Преснякова, 21-летний Дени Байсаров от бизнесмена Руслана Байсарова и 13-летняя Клавдия Земцова от бизнесмена Михаила Земцова.

Певице лишь изредка удаётся собрать детей всех вместе.

Уточнения

Кристи́на Эдмундовна Орбака́йте (лит. Kristina Orbakaitė, род. 25 мая 1971, Москва) — советская и российская эстрадная певица, актриса, заслуженная артистка Российской Федерации (2013).



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