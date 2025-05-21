Устала быть тяжёлой: Анна Седокова перекрасилась в блондинку

Певица Анна Седокова решила кардинально сменить имидж.
Анна Седокова опубликовала в социальных сетях фото в новом образе. Экс-солистка группы "ВИА Гра" объяснила, что тёмный цвет волос стал давить на неё психологически.
"Я проснулась и поняла, что устала от тёмного. Устала быть тяжёлой", — написала под снимком звезда.
Певица отметила, что её пытались сломать, однако врагов Анны, по её словам, сгубила алчность.
Седокова пообещала в скором времени сделать некое официальное заявление.
Мнение подписчиков о новом имидже певицы разделились.
А́нна Влади́мировна Седоко́ва (укр. Анна Володимирівна Сєдокова; род. 16 декабря 1982, Киев, Украинская ССР, СССР) — украинская поп-певица, автор песен, дизайнер одежды, актриса, теле- и радиоведущая.
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