Устала быть тяжёлой: Анна Седокова перекрасилась в блондинку

0:42 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Анна Седокова решила кардинально сменить имидж.

Фото: ВК-аккаунт Анны Седоковой is licensed under public doman Певица Анна Седокова

Анна Седокова опубликовала в социальных сетях фото в новом образе. Экс-солистка группы "ВИА Гра" объяснила, что тёмный цвет волос стал давить на неё психологически.

"Я проснулась и поняла, что устала от тёмного. Устала быть тяжёлой", — написала под снимком звезда.

Певица отметила, что её пытались сломать, однако врагов Анны, по её словам, сгубила алчность.

Седокова пообещала в скором времени сделать некое официальное заявление.

Мнение подписчиков о новом имидже певицы разделились.

Уточнения

А́нна Влади́мировна Седоко́ва (укр. Анна Володимирівна Сєдокова; род. 16 декабря 1982, Киев, Украинская ССР, СССР) — украинская поп-певица, автор песен, дизайнер одежды, актриса, теле- и радиоведущая.



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