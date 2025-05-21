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Русский язык стал настоящим испытанием: Скарлетт Йоханссон расcказала о самой сложной сцене в карьере

1:20
Шоу-бизнес

Скарлетт Йоханссон поделилась воспоминаниями о съемках знаковой сцены из фильма "Мстители", где ее персонаж, Черная Вдова, оказывается привязанной к стулу и ведет телефонный разговор.

Скарлетт Йоханссон
Фото: commons.wikimedia.org by Новиков Евгений Александрович, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Скарлетт Йоханссон

Несмотря на то, что сцена наполнена динамичными боевыми моментами, актриса призналась, что именно не трюки, а работа с языком оказалась для нее самой сложной частью.

Йоханссон отметила, что будучи прикованной к стулу, она физически не могла исполнить большинство боевых элементов сцены. Эту задачу на себя взяла ее дублерша Хайди Манимейкер — профессиональная спортсменка и опытная каскадерша, которая работает с актрисой с самого начала ее участия в киновселенной Marvel.

Актриса подчеркнула, что при съемках приходится тщательно координировать, какие трюки она выполняет лично, а какие — ее дублерша. Это сложный творческий и технический процесс, в ходе которого сцена становится гармоничным сочетанием актерской игры и каскадерской работы.

Однако настоящим испытанием для Йоханссон стало изучение нескольких реплик на русском языке. По ее словам, выучить и корректно произнести всего несколько секунд текста на иностранном языке оказалось куда сложнее, чем физические трюки.

Уточнения

Ска́рлетт И́нгрид Йо́ханссон (англ. Scarlett Ingrid Johansson; МФА /ˈhænsən/; род. 22 ноября 1984, Манхэттен, Нью-Йорк, США) — американская актриса. Самая высокооплачиваемая актриса в 2018 и 2019 годах. Неоднократно входила в список «Forbes Celebrity 100». 

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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