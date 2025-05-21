Анна Семенович не торопится под венец: раскрыты детали затяжного развода жениха

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Анна Семенович, переехавшая с возлюбленным Денисом Шреером в загородный дом, раскрыла детали их отношений.

Фото: commons.wikimedia.org by Svetlana Stp, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Анна Семенович

Несмотря на совместный отдых и планы свадьбы, Шреер до сих пор официально женат. В интервью kp.ru певица пояснила: разрыв брака затянулся из-за общего имущества в Германии.

"В Европе такие процессы длятся 2-3 года. Он активно решает вопросы", — заверила Семенович.

Экс-солистка "Блестящих" также удивила решением отказаться от роскошного торжества. "Я провела сотни свадеб как артистка. На своей хочу не работать, а наслаждаться моментом", — призналась звезда.

Певица мечтает о камерном празднике в кругу близких, подчеркнув, что статус "принцессы" её не прельщает.

Ранее возлюбленная Павла Дурова показала первое фото с миллиардером в 2025 году.

Уточнения

Анна Григорьевна Семено́вич (род. 1 марта 1980, Москва, СССР) — российская актриса, эстрадная певица, мастер спорта России международного класса, фигуристка, теле- и радиоведущая.



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