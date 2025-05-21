Полина Гагарина в центре романтических слухов: таинственный мужчина на презентации Агутина

Полина Гагарина стала героиней новых слухов о личной жизни.
По данным Telegram-канала "Звездач", на презентации альбома Леонида Агутина певицу заметили в компании незнакомца: пара обменивалась тёплыми объятиями, а мужчина нежно держал её за талию. Несмотря на публичность события, Гагарина отказалась давать комментарии, оставив поклонников гадать о природе этих отношений.
Инцидент произошёл на фоне недавней истории певицы: в 2020 году она объявила о разводе с фотографом Дмитрием Исхаковым после семи лет брака, но позже пара решила сохранить дружеские радитовские ради общей дочери Мии.
С тех пор Гагарина избегает публичности в вопросах личной жизни, что лишь подогревает интерес к её персоне. Известно лишь, что после развода артистка состояла в близких отношениях с танцором из своей команды.
Ранее певица отметила день рождения в компании бывшего мужа на закрытой вечеринке.
Поли́на Серге́евна Гага́рина (род. 27 марта 1987, Москва) — российская эстрадная певица, композитор, фотомодель, актриса; народная артистка Республики Башкортостан (2024).
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