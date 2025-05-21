Полина Гагарина в центре романтических слухов: таинственный мужчина на презентации Агутина

1:03 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Полина Гагарина стала героиней новых слухов о личной жизни.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Полина Гагарина

По данным Telegram-канала "Звездач", на презентации альбома Леонида Агутина певицу заметили в компании незнакомца: пара обменивалась тёплыми объятиями, а мужчина нежно держал её за талию. Несмотря на публичность события, Гагарина отказалась давать комментарии, оставив поклонников гадать о природе этих отношений.

Инцидент произошёл на фоне недавней истории певицы: в 2020 году она объявила о разводе с фотографом Дмитрием Исхаковым после семи лет брака, но позже пара решила сохранить дружеские радитовские ради общей дочери Мии.

С тех пор Гагарина избегает публичности в вопросах личной жизни, что лишь подогревает интерес к её персоне. Известно лишь, что после развода артистка состояла в близких отношениях с танцором из своей команды.

Ранее певица отметила день рождения в компании бывшего мужа на закрытой вечеринке.

Уточнения

Поли́на Серге́евна Гага́рина (род. 27 марта 1987, Москва) — российская эстрадная певица, композитор, фотомодель, актриса; народная артистка Республики Башкортостан (2024).





Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.