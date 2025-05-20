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Режиссёр Виктор Голювинов потерял 4,5 млн рублей: схема мошенников раскрыта

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Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Режиссёр Виктор Голювинов, член Союза кинематографистов России и Европейской Академии киноискусства, стал жертвой крупной аферы.

Телефонный мошенник
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Телефонный мошенник

По данным РЕН ТВ, он попытался конвертировать евро в доллары через болгарский обменный пункт, но все 4,5 млн рублей ушли на брокерский счёт мошенников.

Голювинов, автор фильмов "Люми", "Тень, или Может быть, всё обойдётся" и "Палата", занимал ключевые посты в киноиндустрии: был гендиректором кинофабрики Д. Харитонова и "Камеры" при Союзе кинематографистов СССР.

Его карьера началась на студии "Молдова-фильм", где он оттачивал мастерство, прежде чем стать признанным режиссёром.

В марте известный комик Андрей Бебуришвили раскрыл, как стал жертвой мошенников, записав "самый дорогой монолог".

Уточнения

Моше́нничество или афери́зм, — хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путём обмана или злоупотребления доверием.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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