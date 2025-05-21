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Возраст – не преграда: Анна Семенович заговорила о своём решении стать матерью

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Анна Семенович заявила, что возраст не станет преградой для материнства.

Анна Семенович
Фото: commons.wikimedia.org by Svetlana Stp, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Анна Семенович

Певица уверена: современные медицинские технологии позволяют женщинам рожать даже после 45 лет.

"Главное — следить за здоровьем, контролировать вес и вовремя восполнять дефициты витаминов. Я всё это делаю систематически, поэтому страхов нет", — подчеркнула артистка в разговоре с kp. ru.

Семенович уже сделала важный шаг к реализации своей мечты — в 2023 году она заморозила яйцеклетки в премиальной клинике, потратив на процедуру 160 тысяч рублей. Она отметила, что выбор дорогого медицинского центра стал осознанным решением, чтобы минимизировать риски.

Известно, что артистка встречается с женатым мужчиной по имени Денис Шреер. Анна Семенович признавалась, что с самого начала знала о семейном статусе возлюбленного. По её словам, мужчина давно не живёт с супругой и сыном, занимаясь бракоразводным процессом.

Ранее Наталья Подольская рассказала, как муж реагирует на её выступления в мини-юбках.

Уточнения

Анна Григорьевна Семено́вич (род. 1 марта 1980, Москва, СССР) — российская актриса, эстрадная певица, мастер спорта России международного класса, фигуристка, теле- и радиоведущая. 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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