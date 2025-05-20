Без стресса и без редактуры: первое совместное фото Дурова с возлюбленной в 2025 году

1:07 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

24-летняя Юлия Вавилова, возлюбленная основателя Telegram Павла Дурова, всколыхнула соцсети, опубликовав первое за 2025 год совместное фото с 40-летним миллиардером.

Фото: Telegram by личный Telegram-канал Юлии Вавиловой, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Павел Дуров с возлюбленной Юлией Вавиловой

На снимке Дуров, одетый в чёрное худи с молнией, запечатлён рядом с Юлией, держащей розовый ранункулюс. Подпись "Unbothered, unedited, just raw" ("Без стресса, без редактуры, как есть") подчеркнула естественность момента.

Также Вавилова, не скрывавшая мечты оказаться на Каннском кинофестивале, продемонстрировала вечерний образ: чёрное драпированное платье с полупрозрачными вставками на фоне парка.

Однако именно совместный снимок с Дуровым стал главным событием. Это первый их публичный кадр после возвращения в Дубай, где пара проживает.

Вероятно, таким образом девушка решила ответить на слухи в Сети по поводу того, что Павел Дуров был замечен в компании с другой.

Ранее Юлия Вавилова рассказывала о том, как ей удалось стать богатой.

Уточнения

Па́вел Вале́рьевич Ду́ров (род. 10 октября 1984, Ленинград, РСФСР, СССР) — российский предприниматель в сфере информационных технологий, основатель социальной сети «ВКонтакте» и кроссплатформенного мессенджера Telegram.





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