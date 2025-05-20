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Подольская раскрыла, как Пресняков реагирует на её выступления в мини-юбках

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Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Наталья Подольская откровенно рассказала о семейной жизни с Владимиром Пресняковым.

Наталья Подольская и Владимир Пресняков
Фото: commons.wikimedia.org/ by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Наталья Подольская и Владимир Пресняков

Певица, известная смелыми сценическими образами, призналась: супруг абсолютно спокоен, даже когда она танцует в мини-юбках с молодыми артистами балета.

"Это моя работа, творчество. Володя может пошутить, но ревновать всерьёз — не его уровень", — подчеркнула Подольская в интервью "Леди Mail".

Пара, связавшая себя узами брака в 2010 году, воспитывает двоих сыновей — Артемия (2015) и Ивана (2020). У Преснякова также есть старший сын Никита от Кристины Орбакайте.

Несмотря на насыщенный график, Подольская не скрывает желания расширить семью: в мае 2025-го она заявила о мечте стать многодетной матерью.

Ранее Анна Пересильд в честь своего 16-летия рассказала о своей новой любви.

Уточнения

Ната́лья Ю́рьевна Подо́льская (род 20 мая 1982, Могилёв) — белорусская и российская поп-певица, участница «Фабрики звёзд-5», представлявшая Россию на конкурсе песни «Евровидение-2005».

Влади́мир Влади́мирович Пресняко́в (также известен как Владимир Пресняков-младший; род. 29 марта 1968, Свердловск) — советский и российский эстрадный певец, музыкант-клавишник, композитор, аранжировщик, танцор брейк-данса и актёр.
 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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