Актёр из Белого лотоса открыл римскую остерию в Хайбери с сэндвичами для болельщиков Арсенала

Актёр Тео Джеймс, известный по сериалу "Белый лотос", и Эд Темплтон, сооснователь лондонского проекта Carousel, открыли ресторан Lupa в районе Хайбери.
Заведение вдохновлено римскими остериями — демократичными гастрономическими пространствами с простыми, но изысканными блюдами. Во главе кухни встал шеф-повар Наз Хассан, ранее работавший в культовом Pidgin.
Меню сочетает классику Рима и Лацио с лондонским колоритом: карбонару готовят с гуанчиале, букатини алла аматричана — с домашней пастой, а на второе подают поркетту с куриной печенью и чили. По выходным гостей ждут лазанья и сливочные булочки, а в дни матчей "Арсенала" — сэндвичи с поркеттой навынос.
Интерьер на 28 мест создан при участии жён Джеймса и Темплтона — актрис Джорджии Магуайр и Рут Кирни. Пространство оформлено в стиле непринуждённых римских заведений: тесные столы, неторопливое обслуживание, акцент на коктейлях и доступных итальянских винах.
"Мы хотели создать место, которое станет локальной классикой", — отметил Темплтон.
Те́о Джеймс (англ. Theo James), урожд. Те́одор Пи́тер Джеймс Ки́ннэйрд Тапти́клис (англ. Theodore Peter James Kinnaird Taptiklis, род. 16 декабря 1984, Оксфорд) — английский актёр кино и телевидения.
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